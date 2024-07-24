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Названа возможная дата возобновления полетов Falcon 9

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

ArsTechnica: полеты ракеты Falcon 9 могут возобновиться вечером 23 июля

Полеты ракеты Falcon 9, прерванные ранее после инцидента со второй ступенью носителя, могут возобновиться вечером 23 июля (по североамериканскому восточному времени). Соответствующую дату называет ArsTechnica.

Хотя в отчете компании SpaceX не указаны конкретные причины аномалии, произошедшей с двигателем Merlin второй ступени, источники издания сообщают, что силовой агрегат уже получил необходимое исправление, которое оказалось достаточно простым.

В настоящее время SpaceX ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США на возобновление пусков.

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что пуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX скоро возобновятся.

В июле во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AW-101
EH-101
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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