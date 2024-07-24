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Военное обозрение

Reuters: власти Ирака хотят, чтобы США начали вывод войск уже в сентябре

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Ирака хотят, чтобы войска военной коалиции под руководством США начали организованный вывод контингента уже в сентябре текущего года и официально прекратили свою миссию к сентябрю 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой источники. При этом, как пишет издание, некоторые американские войска, вероятно, останутся в качестве консультантов в рамках нового соглашения.

В материале говорится, что позиция Багдада будет обсуждаться с официальными лицами в Вашингтоне на этой неделе на саммите по безопасности, но официального соглашения о намерении прекращения работы коалиции или какого-либо связанного с этим документа пока нет.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил на брифинге, что обе стороны встречаются в Вашингтоне на этой неделе, чтобы определить дальнейшую судьбу миссии возглавляемой США коалиции с учетом угрозы, исходящей от ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

В статье говорится, что в настоящее время США в Ираке располагают воинским контингентом около 2500 военнослужащих, возглавляя западную коалицию, которая была сформирована в 2014 году для борьбы с радикальными исламистами на территории Ирака и Сирии. Американские военные дислоцируются на трех базах: в Багдаде, в западной провинции Анбар и в северном Курдистане.

Как сообщают иракские источники агентства, власти их страны рассчитывают, что большая часть западного воинского контингента в конечном итоге покинет Ирак. В свою очередь, официальные лица США утверждают, что многие могут остаться в рамках новой миссии «консультирования и помощи».

В материале говорится, Вашингтон стремится оставить свои войска в Ираке для поддержки контингента в Сирии, который насчитывает порядка 900 человек. В то же время власти Багдада, поддерживаемые Ираном, стремятся полностью вытеснить американских военных со своей территории.

Напомним, что на прошлой неделе авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены американские войска в Ираке, подверглась атаке беспилотников.

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