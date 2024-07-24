В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике

Песков: взаимодействие РФ и КНР в Арктике способствует стабильности в регионе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо российско-китайское сотрудничество никогда не (было - ред.) направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран", - сказал он журналистам.