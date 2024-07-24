Песков увидел проявления конфронтационности в обнародованной в США обновленной арктической стратегии

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проявлениях конфронтационности в опубликованной Пентагоном стратегии действий в Арктике.

В ходе общения пресс-секретаря с журналистами во вторник представители СМИ попросили Пескова прокомментировать публикацию обновленной стратегии, где Арктика названа ключевым регионом в плане обороны. В стратегии отмечается, что растущее сотрудничество между Россией и Китаем может изменить стабильность в Арктике и картину угроз.

"Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо (это, - "ИФ") сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту интересов стран и повышение уровня благосостояния народов двух стран. Поэтому да, проявления конфронтационности видны даже в этом документе, который был опубликован Пентагоном", - сказал Песков.