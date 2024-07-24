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ТАСС

СМИ: Иран планирует запустить два спутника с российского космодрома

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Пуск РН "Союз-2.1б"
Пуск РН "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Запуск намечен на октябрь, отметило агентство Mehr

ДУБАЙ, 23 июля. /ТАСС/. Иранское космическое агентство (ИКА) планирует вывести на низкую околоземную орбиту два новых спутника. Согласно утверждению агентства Mehr, запуск космических аппаратов Hodhod и Kosar намечен на октябрь с одного из российских космодромов.

Как пишет агентство, глава ИКА Хасан Саларийе сообщил 9 июля, что организация в течение года намерена запустить наблюдательный спутник Kosar и спутник связи Hodhod, которые были спроектированы и построены частными компаниями. Kosar может быть использован в сельскохозяйственных целях, для проведения геодезических исследований и демаркации границ. Срок его службы на орбите составляет два года. Hodhod, в частности, будет задействован в сфере интернета вещей и транспорта.

29 февраля иранский спутник Pars-1 вместе с 17 другими российскими космическими аппаратами был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. 26 февраля Саларийе сообщил, что во второй половине 2024 года состоится введение в эксплуатацию нового космодрома Чабахар на юго-востоке Ирана, который позволит исламской республике самостоятельно запускать космические аппараты. 

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Страны
Иран
Проекты
Союз-2 РН
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