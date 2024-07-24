Фугас расправил крылья: как планирующие авиабомбы стали супероружием России в СВО

Дешево и точно

Родоначальником класса планирующих авиабомб может считаться немецкий боеприпас Henschel Hs 293. Разработанный в середине 1943 года, он успел поучаствовать во Второй мировой войне, потопив несколько кораблей антигитлеровской коалиции. Бомба представляла собой модификацию 500-килограммовой авиабомбы, дооснащенной крыльями, рулевыми поверхностями, аппаратурой управления и стартовым ракетным ускорителем. После сброса на высоте 1,4 км с самолета-носителя Henschel Hs 293 могла пролететь порядка 3 км. При этом достигалась высокая точность попадания бомбы в цель, а сам бомбардировщик не приближался к зенитным батареям противника. Первый вариант бомбы управлялся оператором с борта самолета по радиоканалу. Также были созданы версии с проводным управлением и наведением по изображению с телекамеры, установленной на бомбе.

Макет Henschel Hs 293 Источник изображения: © Kev Gregory/ Shutterstock/ Fotodom

В середине 1960-х годов в ходе войны во Вьетнаме Минобороны США искало недорогой способ повысить точность авиабомб. В итоге оружейники предложили дооснащать свободнопадающие боеприпасы комплектом наведения по лазерному лучу. Комплекс получил наименование Paveway. Его современный вариант оснащен как полуактивной лазерной головкой самонаведения, так и наведением по сигналам навигационных спутников. Похожим образом устроен французский комплект AASM Hammer, имеющий различные сменные модули наведения на цель и раскладывающееся оперение, позволяющее бомбе после сброса с самолета планировать на десятки километров.

Макет AASM Hammer Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

В 1998 году компания Boeing начала выпуск боеприпасов JDAM. Они представляют собой свободнопадающие авиабомбы предыдущих поколений, дооснащенные комплектом, превращающим их в высокоточный боеприпас. Для этого неуправляемой авиабомбе калибра 225–900 кг хвостовая часть заменялась на модуль, в котором располагались навигационная система и аэродинамические рули. На цель JDAM наводилась по сигналам спутниковых навигационных систем. Помимо этого, был разработан вариант с наведением по лазерному лучу. Впервые JDAM были использованы во время военной операции Североатлантического альянса против Югославии.

Бомбы JDAM Источник изображения: © U.S. Navy/ Michael W. Pendergrass/ Getty Images

Вместе с JDAM был изготовлен вариант JDAM-ER, дополненный крылом, раскладывающимся после сброса бомбы. Это позволило в несколько раз — согласно данным из открытых источников, до 75 км — увеличить дальность полета боеприпаса.

Рецепт молодости советской авиабомбы

Упоминания об использовании в спецоперации Воздушно-космическими силами (ВКС) России универсального модуля планирования и коррекции начали появляться весной 2023 года. Осенью минувшего года Министерство обороны РФ впервые опубликовало видеозапись, на которой показывались свободнопадающие авиационные бомбы ФАБ-500 с прикрепленными к ним УМПК, подвешенные под истребители-бомбардировщики Су-34. Впоследствии кадры с Су-34, выполняющими сброс авиабомб с УМПК, стали публиковаться российским военным ведомством регулярно.

ФАБ-500 с УМПК Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Производителем модулей является корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Из анализа материалов, распространенных российским Минобороны, следует, что УМПК, в отличие от западных аналогов, выполнен в виде единой конструкции, которая крепится к корпусу неуправляемой авиационной бомбы. Бомба, в свою очередь, подвешивается к самолету-носителю с помощью своих штатных креплений. УМПК можно прикручивать к так называемым тупоконечным авиабомбам, предназначенным для размещения во внутреннем отсеке бомбардировщика и имеющим высокое аэродинамическое сопротивление. В этом случае носовая часть бомбы закрывается специальным обтекателем. Судя по ряду кадров, УМПК может прикрепляться к бомбе — еще советского образца — даже после ее установки на самолет.

После сброса с носителя УМПК раскладывает крыло, и бомба совершает управляемый планирующий полет к цели, поражая ее с высокой точностью.

Российское военное ведомство не раскрывает характеристик УМПК, однако специалисты полагают, что дальность применения планирующих авиабомб калибра 250–1 500 кг составляет 60–70 км. Это позволяет сбрасывать бомбы далеко от линии боевого столкновения, избегая поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) врага.

УМПК — яркий пример того, что все гениальное просто. Сегодня наши специалисты совместно с АО "КТРВ" продолжают работы по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции Бекхан Оздоев индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха

Отечественный оборонно-промышленный комплекс производит широкий ассортимент как ракет класса "воздух — земля", так и корректируемых авиационных бомб. Летчик ВКС РФ в эфире телеканала "Россия-24" выразил мнение, что производство авиационных бомб с УМПК в десятки раз быстрее и дешевле выпуска авиационных ракет.

Помимо фугасных авиабомб ФАБ калибра 250 и 500 кг ВКС РФ применяют для ударов по противнику объемно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-250 и ОДАБ-500 с модулем планирования. Такие боеприпасы особенно эффективны для поражения объектов военной промышленности, легкоуязвимой техники и живой силы. Объемный взрыв за счет резкого перепада давления наносит тяжелые травмы внутренним органам. В этом случае каски и бронежилеты защитить личный состав не могут.

Берем больше, кидаем дальше

Летом текущего года универсальный модуль планирования и коррекции взял новый вес. 20 июня собеседник ТАСС в силовых структурах сообщил, что на харьковском направлении спецоперации впервые применена фугасная авиабомба ФАБ-3000 с УМПК. Боеприпас поразил пункт временной дислокации украинских сил. Вскоре его первое применение подтвердило Минобороны РФ, обнародовав кадры подготовки самолета-носителя к вылету, сброс бомбы и ее планирование к цели.

ФАБ-3000 с УМПК Источник изображения: © Минобороны России

Ранее стало известно, что в России налажен массовый выпуск авиационных бомб ФАБ-3000.

По словам летчика истребителя-бомбардировщика Су-34 (самолет является носителем данного тяжелого боеприпаса), расчетная точность ФАБ-3000 с УМПК составляет 10 м. Однако трехтонный боеприпас, содержащий 1,5 т взрывчатого вещества, способен вызвать ударную волну, поражающую цели на площади 11 футбольных полей. Одна такая бомба позволяет уничтожить взводный опорный пункт противника с земляными укреплениями открытого типа.

"Учитывая значительный поражающий эффект от данного боеприпаса, можно признать его применение успешным, — выразил ТАСС мнение военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Далее нужно масштабировать его применение по ключевым объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы обеспечить успешное продвижение вперед". По мнению эксперта, эта крупнокалиберная авиабомба с УМПК в первую очередь предназначена для взлома оборонительных линий ВСУ на линии боевого соприкосновения, уничтожения опорных пунктов и узлов связи.

"Это получается очень мощное трехтонное высокоточное оружие", — сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. "Трудно придумать цель, которую она не может взять", — сказал он.

Госкорпорация "Ростех" сообщила, что в настоящее время ведутся работы над модернизированным вариантом УМПК, который сможет доставлять авиабомбы на значительно большее расстояние.

"Их у россиян немерено"

Зарубежные эксперты и украинские военные признали эффективность появившегося у российских ВКС массового высокоточного оружия.

"Наибольшая проблема связана с [российскими] планирующими бомбами", — пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer в конце июня 2024 года. В полной версии беседы, опубликованной на YouTube-канале президента, Зеленский оценил количество ежемесячно применяемых авиабомб с УМПК в тысячи единиц, заметив, что одна зенитная ракета американского комплекса Patriot стоит $3 млн. При этом ракет в количествах, необходимых для борьбы с планирующими бомбами, на Западе просто не выпускается.

В апреле текущего года газета Financial Times привела данные украинского Минобороны, согласно которым только в этом году ВКС РФ обрушили на украинские позиции 3,5 тыс. авиабомб с УМПК, что в 16 раз выше показателей 2023 года. При этом число применений таких бомб растет. Украинские военнослужащие рассказали, что одна авиабомба способна уничтожить сразу несколько зданий, оставляя лишь огромный кратер, а взрывная волна от ФАБ срывает двери с петель на расстоянии километра. Боевики ВСУ отмечают, что если авиабомба не убивает, то гарантирует контузию, а применение ФАБ сильно подрывает моральный дух личного состава.

"Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба, а их у россиян немерено", — выразил мнение офицер украинской армии в отставке, бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, приведенным Financial Times, массированное применение ФАБ с УМПК сыграло решающую роль при взятии Авдеевки российскими войсками. Кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ, не дожидаясь приказа об отступлении, демонстрировало Минобороны РФ в феврале текущего года.

Воздушные силы Украины получают от западных спонсоров американские планирующие авиабомбы JDAM и французские Hammer, однако их применение носит единичный характер из-за того, что число украинских самолетов-носителей существенно сократилось благодаря работе российских средств ПВО и системным ударам Вооруженных сил РФ по украинским аэродромам. К тому же российские зенитчики регулярно перехватывают западные планирующие боеприпасы.

"Так же, как раньше русские уничтожали украинские позиции интенсивным артиллерийским огнем, так теперь они используют, кажется, бесконечный запас этих разрушительных бомб, не оставляя украинским силам чего-то, что можно оборонять и где можно укрыться", — негодует телекомпания CNN.

Виктор Бодров