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ТАСС

Использование для боевой работы в СВО гаджетов не подпадет под введение ответственности

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, соответствующий законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений

МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Нормы о дисциплинарном аресте за нарушение запрета на использование электронных технических средств, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации, не коснутся гаджетов, используемых для боевой работы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее комитет поддержал поправки, согласно которым командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов смогут принимать решение о назначении дисциплинарного ареста до 10 суток за совершение бойцами СВО грубого дисциплинарного проступка. Согласно поправкам к таким проступкам относится в том числе нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства "бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

"Считаю необходимым обратить внимание на следующее. Во-первых, речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, [это] урегулирование ранее принятых решений", - отметил Картаполов.

Поправки были внесены ко второму чтению проекта базового закона "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО". Новые нормы позволяют командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов принимать решение о назначении дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих мужского пола из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. 

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