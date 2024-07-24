Украинская пресса: Россия планирует запустить производство более мощного аналога дрона-камикадзе «Ланцет»

Источник изображения: topwar.ru

На вооружении российской армии в скором времени может появиться новый дрон-камикадзе, способный работать на дальности до 100 км. Согласно появившейся информации, одно из предприятий в России запатентовало собственный ударный БПЛА.

По данным украинского издания Defense Express, российский завод «Сигнал» готовится начать производство собственного ударного беспилотника, визуально напоминающего иранский дрон-камикадзе Qasef, активно применяемый йеменскими хуситами. Вероятней всего, речь идет об ульяновском предприятии «Сигнал», которое ранее объявило о планах развернуть производство беспилотников.

БПЛА планируется производить методом литья пластмассы под давлением, элементы корпуса будут сочетаться между собой вибросваркой или специальным клеем, ну а потом готовые элементы конструкции дрона должны насаживаться на силовую соединительную трубу и лонжерон центроплана из углепластика

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- приводит издание процесс изготовления нового БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Поскольку характеристики беспилотника не приводятся, украинские эксперты берут за основу иранский Qasef, чтобы знать примерно, чего от него ждать: стартовая масса — 85 кг, из которых 30 кг приходится на боевую часть. Длина фюзеляжа – 2,88 метров, размах крыла – 3,25 метров, заявленная дальность полета – до 100 километров.

По версии издания, ВС России хотят принять на вооружение более мощный аналог «Ланцета», способный действовать на большую глубину и уничтожать более крупные цели, в том числе и укрепления.