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Военное обозрение

Латвия поставила Украине большую партию беспилотников в рамках «коалиции дронов»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получила большую партию беспилотников, поставку осуществила Латвия в рамках так называемой «коалиции дронов». Об этом сообщил глава латвийского военного ведомства Андрис Спрудс.

Латвия поставила Украине первую партию беспилотников в рамках созданной несколькими европейскими и не только странами «коалиции дронов». Всего Киев получил 500 беспилотников, но каких именно, не сообщается. Предположительно, речь идет об ударных БПЛА, закупленных Латвией в других странах специально для Киева.

Посылка из более чем 500 дронов уже на пути на Украину

— написал в одной из соцсетей Спрудс.

Всего в рамках коалиции Украина должна получить 2500 беспилотников несколькими партиями, первая из которых должна была поступить в июле, что и произошло. О поставке следующей партии пока ничего не известно, по-видимому, беспилотники для нее еще не произведены.

На сегодняшний день в «коалицию дронов» входят 13 стран — Латвия, Великобритания, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Эстония. Они вместе уже выделили 500 млн. долларов на закупку беспилотников для Украины, осталось беспилотники найти и закупить.

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