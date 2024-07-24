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ТАСС

Премьер Болгарии заверил население страны в отсутствии планов отправки войск на Украину

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Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © AP Photo / Valentina Petrova

Против этого ранее также выступал президент Румен Радев

СОФИЯ, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев заверил население страны в том, что София не будет отправлять болгарских военных на Украину.

"Я гарантирую, что мы не отправим болгарских солдат на Украину. Ведь НАТО тоже не собирается отправлять туда войска", - заявил глава правительства в ходе прямой линии с населением, его слова приводит газета "24 часа".

Ранее против отправки болгарских войск на Украину выступил президент Болгарии Румен Радев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. 

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Страны
Болгария
Украина
Франция
Проекты
NATO
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