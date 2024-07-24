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ТАСС

Boeing и "Антонов" договорились о военном сотрудничестве

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Фото с официального сайта компании "Антонов" / www.antonov.com
Фото с официального сайта компании "Антонов" / www.antonov.com.

Оно также будет включать обслуживание БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing и украинское авиапредприятие "Антонов" договорились о сотрудничестве в области военных проектов, в том числе по ремонту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба американской компании.

"Мы рады продолжить сотрудничество с компанией "Антонов" для поддержки экономического роста Украины и ее развития. Это [новое] соглашение демонстрирует наши постоянные усилия по поиску дополнительных возможностей взаимодействия с украинской промышленностью", - приводятся в заявлении компании слова руководителя подразделения Boeing по обороне, космосу и безопасности Теда Колберта.

Двусторонний меморандум о взаимопонимании предполагает материально-техническое обеспечение и предоставление услуг по ремонту БПЛА, в числе которых ScanEagle, которые используют ВСУ. "Это соглашение открывает совершенно иной уровень возможностей для внедрения новейших и наиболее эффективных решений в дополнение к будущим [совместным] проектам с Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности", - сказал генеральный директор предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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