Словакия не намерена вооружать Украину

При этом республика планирует нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов в 2025 году

ПРАГА, 23 июля. /ТАСС/. Словакия намерена в 2025 году увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов, однако не будет вооружать Украину. Об этом заявил министр обороны Роберт Калиняк, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

По его информации, Словакия намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов с ожидаемых в 2024 году 125 тыс. до 200 тыс. в 2025 году. Однако Калиняк отметил, что правительство не может полностью контролировать то, куда в конечном итоге попадают снаряды, поскольку покупатели сами решают, что делать с ними делать. "В нашей политической декларации говорится, что мы не будем оказывать Украине бесплатную военную помощь, поскольку, делая это, мы будем поддерживать конфликт. <...> Но мы не будем ограничивать оборонное производство, если оно способствует росту ВВП, потому что таким образом я нанесу ущерб интересам Словакии", - приводит агентство слова Калиняка.

В июне президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава поддержит чешскую инициативу поставок снарядов Украине. Однако он отметил, что своих солдат или инструкторов Словакия отправлять на Украину не собирается.