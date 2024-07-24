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ЦАМТО

ВС Нидерландов и Австрии совместно заказали самолеты ВТА KC-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: defesie.nl

ЦАМТО, 23 июля. Бразильская компания Embraer Defense and Security 22 июля на авиасалоне в Фарнборо объявила о подписании с Минобороны Нидерландов контракта на поставку девяти самолетов ВТА KC-390 "Миллениум".

Контракт в рамках проекта "Замена флота тактических самолетов ВТА" предполагает совместную закупку с МО Австрии, в рамках которой 5 самолетов получат ВВС Нидерландов, а четыре – ВВС Австрии.

Закупая KC-390, европейские страны стремятся повысить свои возможности по оперативной доставке и эвакуации войск и оборудования в различных уголках мира, в т.ч. в сложных условиях. Обеспечиваемые C-390 возможности воздушных перевозок также позволят решать широкий спектр гуманитарных и медицинских задач.

Совместная покупка позволит обеим странам, а также будущим покупателям сотрудничать в таких областях, как обучение, логистика и модернизация платформы, вместе с другими операторами C-390, в т.ч. в странах НАТО.

С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году и ВВС Португалии в 2023 году, C-390 продемонстрировал возможность применения для выполнения широкого спектра задач. На текущий момент общий налет парка проданных компанией самолетов C-390 превышает 13 тыс. часов.

Планируется, что первые три самолета C-390 ВС Нидерландов получат в конце 2027 года. В Австрию первый "Миллениум" также будет поставлен в 2027 году.

Как предполагалось ранее, самолеты ВВС Нидерландов не будут оснащены функцией дозаправки в воздухе.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время 19 самолетов KC-390 заказаны ВВС Бразилии (заказ, вероятно, сокращен до 15 ед.). Португалия, заказавшая 5 самолетов, является первым европейским покупателем KC-390. ВВС страны уже получили 2 самолета. В апреле в Венгрию прибыл для испытаний первый из двух заказанных в 2020 году самолетов. В декабре 2023 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) объявило о выборе C-390 "Миллениум" компании Embraer победителем тендера на поставку военно-транспортных самолетов (LTA II) для ВВС страны.

Министерства обороны Нидерландов и Австрии впервые сообщили о намерении совместно закупить C-390 "Миллениум" для своих ВВС в апреле 2022 года. В апреле 2024 года министерства обороны Австрии и Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества при закупке самолетов C-390 "Миллениум" компании Embraer. Самолеты предназначены для замены устаревших C-130 "Геркулес", состоящих на вооружении ВС обеих стран.

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Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Южная Корея
Продукция
C-130
KC-390
Компании
DAPA
Embraer
Проекты
2020-й год
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