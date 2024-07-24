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Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля над гособоронзаказом

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

ЦАМТО, 23 июля. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в сфере гособоронзаказа. Соответствующие документы размещены 22 июля на портале официального опубликования правовых актов.

Первым законом предусматривается расширение полномочий ФАС РФ в части требования о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Предусматривается, что соответствующее требование выдается в случаях непредставления предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе обосновывающих такую цену документов), информации о затратах по исполненным госконтрактам, а также информации, необходимой для изменения цены госконтракта.

Вторым законом предлагается разрешить главным исполнителям, исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа представлять в ФАС информацию о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие только в случаях, которые будут определены Кабмином. Сейчас исполнители обязаны представлять такую информацию во всех случаях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
Персоны
Путин Владимир
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