Турецкое издание: Не сумев толкнуть Грузию на конфликт с Россией, США начинают действовать через Армению

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не оставили планов ударить России в спину через Кавказ, утверждает турецкое издание Cumhuriyet. Не сумев уговорить на это Грузию, американцы начинают действовать через Армению.

США не отказались от попыток открыть второй фронт против России, атаковав ее на Кавказе. По мнению турецкого журналиста, американцы хотели сделать это намного раньше, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но грузины оказались мудрее и выбрали нейтралитет, что стало причиной значительных ухудшений с США. Однако, на Кавказе появилась другая страна, которую можно использовать против России. Тем более, что нынешнее армянское правительство совсем не против этого.

Как пишет турецкая газета, США начали сближение с Арменией, причем делают все очень быстро: объявили о проведении совместных военных учений, пригласили министра обороны страны на саммит НАТО и уже сажают своего представителя в армянское Минобороны.

Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении,

- заявляет издание.

Естественно, что США, начав «дружить» с Арменией, ставят себе не только задачу ударить в тыл России, их планы намного обширнее, американцы хотят закрепиться на Кавказе, вклинившись в треугольник интересов России, Турции и Ирана, дестабилизировав обстановку. Чем больше конфликтов по миру, тем США могут больше заработать. Ничего личного, просто бизнес.