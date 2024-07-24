Эксперт заявил, что политика киевского режима преподала горький урок Украине

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отметил, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, лишь продлевает кровопролитие и это "начинают понимать даже в западном мире"

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Политика киевского режима преподала горький урок Украине, которая осознала необходимость урегулирования кризисной ситуации политическими методами. Такую точку зрения высказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"После серии горьких уроков все больше людей на Украине смогут спокойно и серьезно рассмотреть предложение Китая о мире", - приводит газета Global Times слова эксперта, который прокомментировал текущий визит в Пекин главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Ли Хайдун отметил, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, лишь продлевает кровопролитие и это "начинают понимать даже в западном мире". По словам профессора, прибытие Кулебы в КНР демонстрирует, что после более чем двух лет конфликта "лица, принимающие решения на Украине, четче осознают необходимость разрешения кризиса политическими и дипломатическими методами".

Эксперт также указал на влияние, которое КНР имеет на международной арене, и напомнил о стремлении Пекина играть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Кулеба будет в Китае с визитом 23-26 июля. Цель поездки - обсудить двустороннее сотрудничество и вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. В феврале 2023 года Пекин представил свой план преодоления кризисной ситуации, ключевыми положениями которого стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.