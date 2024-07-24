Войти
Известия.ru

На плановом учении РВСН пусковые ПГРК «Ярс» совершили интенсивные маневры

155
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия. Минобороны 23 июля показало фрагмент учения.


Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

12 июля в Минобороны сообщили, что подразделения Тейковского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ провели тренировочные работы на ракетных комплексах «Ярс». Ракетчики отработали свертывание пусковых установок «Ярса» и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций и другие маневры.

5 июля пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях в рамках плановых учений, сообщило 5 июля Минобороны России.

В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заделы в ядерном сдерживании обеспечат безопасность РФ на десятилетия. В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания и сохранения баланса сил в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ПГРК
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
15.11.2016
Ядерные ракеты защитит "робот-часовой"
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
26.12.2013
Военные «обстреляли» Камчатку из новейшего оружия
10.10.2013
Секрет ракеты РС-26
29.04.2013
Еще раз о тринадцатой cтатье
24.10.2012
Триаду проверили на прочность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:23
  • 2888
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 01:12
  • 1307
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.07 22:24
  • 2
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 23.07 22:03
  • 155
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 23.07 21:13
  • 27
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 23.07 18:49
  • 18
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 23.07 16:24
  • 2
«Подставили под камеры российских дронов»: западные эксперты обвинили украинских военных в «легкомысленном походе к применению САУ Archer в чистом поле»
  • 23.07 15:55
  • 1
«100-процентная точность огня»: США испытали южнокорейскую ракету Poniard
  • 23.07 12:38
  • 0
Беларусь возрождает авиастроение
  • 23.07 11:10
  • 2
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 23.07 10:38
  • 1
Вероятные направления украинского «контрнаступа-2025»
  • 23.07 10:36
  • 1
Китай и Россия потихоньку создают конкурента НАТО (Bloomberg, США)
  • 23.07 09:27
  • 1
План США в отношении Черного моря – Кавказа (Cumhuriyet, Турция)
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной