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Известия.ru

Слежу за решеткой: как укрепляют танки в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Управление Т-80 с дополнительной защитой требует от механика-водителя особых навыков

В последнее время на линии боевого соприкосновения выделяется отдельный класс танков с усиленной дополнительной защитой. Они используются как головные при штурме или в условиях боев в застройке. Такие машины проводят бронегруппы, расчищая им путь, а иногда они же используются для доставки первых штурмовых десантов. Одну из таких машин из состава танкового батальона бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смогли подробно осмотреть «Известия».


Танковое развитие

Эволюция дополнительного бронирования современных танков началась задолго до специальной военной операции. По опыту боев в Донбассе многие боевые машины в народных милициях республик получали дополнительную динамическую защиту и экраны на случай ведения городских боёв. Вместе с установленными минными тралами подобные танки могли становиться тяжелыми машинами прорыва. После новостей о массовом получении ВСУ противотанковых комплексов Javelin и NLAW, имеющих возможность атаки сверху, где машины имеют наименьшее бронирование, танки ВС РФ быстро начали получать дополнительную защиту. Как правило, это были козырьки над башней и двигателем, сделанные из металлических решеток или сетки. Из-за внешнего сходства за первыми моделями в прессе закрепилось название «мангал», а в англоязычных источниках — «гриль» или «барбекю».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

В ходе боев такая защита показала эффективность. Кроме того, уже в первый год СВО танкам стали угрожать БПЛА, которые еще до массового появления FPV-дронов-камикадзе наносили урон бронетехнике сбросом гранат сверху. Соответственно, площадь защиты постоянно возрастала, и сегодня можно увидеть боевые машины, почти полностью закрытые различными видами решеток, сеток или цепей. Такая защита оказалась эффективна и против дронов-камикадзе, которые также часто несут кумулятивный боеприпас от гранатомета РПГ-7. Соответственно, его подрыв на большом расстоянии от основной танковой брони серьезно снижает вероятность поражения.

Заводские модели, в отличие от фронтового технического творчества, к концепции «мангалов» добавляли и дополнительную динамическую защиту. Кроме того, плоские элементы решеток, выполняющие функцию ножа, механически повреждающего кумулятивный боеприпас, и разнообразие защитных сеток промышленного производства позволяют сделать защиту более надежной.

Однако в ходе штурмовых действий 2024 года наши войска продолжили наращивать защиту части танков. Следующим этапом эволюции стало объединение бронеэкранов в единые пространственные трапецеидальные конструкции. Дополнительные экраны, таким образом, могут и защитить машину от механического воздействия и сброса боеприпасов сверху, и снизить воздействие кумулятивной струи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Новый вариант защиты получил в прессе название «Царь-мангал» (по аналогии с Царь-пушкой, а также по собственному имени одного из первых подобных танков), также в англоязычных источниках используется более традиционный вариант «танк-черепаха». Последний отсылает к Первой мировой, когда танки получали аналогичное дополнительное бронирование, после появления первых противотанковых средств.

Новое поколение

Танк, который нам демонстрируют морские пехотинцы, — уже второе поколение развития идеи дополнительного бронирования. В основе лежит последняя модификация Т-80, которая уже обладает собственной дополнительной защитой. Ее не снимали, а дополнительный бронекороб устанавливали поверх. Т-80 обладает наиболее мощным среди российских танков газотурбинным двигателем, поэтому делать тяжелые машины лучше всего на его базе. Спереди от дронов, которые могли бы попробовать залететь под защиту, установлены крупные стальные цепи. Сзади — решетки-ножи и также цепи. Кроме того, на танке стоит не просто трал, а оборудованный электромагнитной приставкой. Она создает ложное электромагнитное поле перед танком, что приводит к срабатыванию магнитных мин, против которых неэффективны тралы других моделей.

Конечно, управлять утяжеленной машиной при сниженном за счет дополнительной брони обзоре и с тралом сложно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Постоянно нужно держать большие обороты двигателя. Нельзя давать им опускаться — чтобы была мощность для разворота или ускорения. В бою мы уже водили колонну, опускали трал. Он хорошо себя показывает, держит до восьми противотанковых мин. Танк не неуязвимый, конечно, просто нужно держать большую скорость, в динамике заходить и быстро выполнять боевые задачи, — рассказывает механик-водитель с позывным Стрела.

Дополнительная защита серьезно ограничивает и разворот башни, а значит, и орудия. Поэтому механик-водитель на подобных танках должен постоянно быть готовым довернуть машину целиком, чтобы обеспечить оператору возможность выстрела. Для этого надо хорошо чувствовать машину, повернув ее быстро и на необходимый угол.

Конечно, тяжёлые машины, чаще остальных получают и собственные имена. На борту танка позывной командира взвода «Родной». Ещё одна отличительная черта — флаг России на кожухе орудия. Также покрашены все орудия танков в батальоне Героя России, Героя ДНР, майора Курбанова. Символика не только поддерживает боевой дух, но и позволяет быстро опознавать свои машины в бою.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Самая большая опасность для нас, — скорее всего, невнимательность. В целом, всё должно проходить нормально. Экипаж должен полностью подготовится к выполнению задачи, изучить местность, разобрать всё. Мы уже перед выездом примерно понимаем, откуда противник может вести огонь по нам, продумываем ответ, — рассказывает Родной.

Одна из слабых сторон любого танка, которая только усугубляется с установкой дополнительной защиты, — обзор и осведомленность о поле боя. Особенно, когда речь идет об угрозах сбоку и сверху, возможных засадах. Поэтому сегодня кроме усиления защиты танкисты часто оснащают свои машины видеокамерами, вынесенными за броню. Но главное — плотно взаимодействуют с беспилотной авиацией. Родной рассказывает, что во время боевой работы постоянно находится на связи с наблюдателем, который с воздуха следит за обстановкой и работой танка.


Дмитрий Астрахань

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Страны
Россия
Продукция
Javelin ПТРК
РПГ-7
Т-80
Компании
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