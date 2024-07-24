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Известия.ru

Расчет самоходки «Малка» уничтожил САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили немецкую САУ PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Минобороны РФ 23 июля показало фрагмент боевой работы артиллеристов.


«Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК сдетонировало. Разнесло на поллеса», — рассказал номер расчета с позывным Опер.

Нанесение удара по САУ ВСУ, расположенной в лесополосе, было скорректировано с помощью беспилотника. Получив координаты цели, расчет боевой машины выдвинулся в район боевого применения.

Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 кг каждый, поразив немецкую артиллерийскую установку на расстоянии более 20 км. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы ( РЭБ).

«Самое главное — своевременно выдвинуться, отработать по цели и незамеченным вернуться обратно. Мы делаем свою работу, и всё. Для меня лучшего орудия нету! Мне так кажется. Я как увидел это орудие, сразу хотелось на нем работать, нас и распределили на него», — поделился командир орудия 2С7М «Малка» с позывным Дядя.

По словам старшего механика-водителя с позывным Белый, 2С7М «Малка» настолько проста в управлении, что справился бы даже школьник: коробка полуавтомат, два штурвала.

«Чем быстрее мы работаем, тем проще пехоте. Их же тоже прикрываем, укрепрайоны ВСУ уничтожаем, так что чем быстрее сработаем, тем сложнее противнику в нас попасть», — добавил Белый.

5 июля расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» показали «Известиям», как уничтожают артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении. Расчет находится ближе всего к линии соприкосновения на направлении. Наводку российским артиллеристам передает разведка: сразу после получения координат военные выдвигаются на точку, узнал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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