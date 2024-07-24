Пентагон опубликовал обновленную стратегию действий в Арктике

Ледокол «Хили» Береговой охраны США – один из двух тяжелых ледоколов, которыми американцы располагают в Арктике. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США опубликовало на своем сайте Арктическую стратегию 2024 года.

"Арктический регион Соединенных Штатов имеет решающее значение для обороны нашей родины, защиты национального суверенитета США и соблюдения наших обязательств по договору об обороне. Наша арктическая стратегия будет направлять усилия министерства по обеспечению того, чтобы Арктика оставалась безопасным и стабильным регионом ", - написала в предисловии заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

Стратегия определяет шаги, которые Пентагон предпримет, "работая вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы сохранить Арктику как безопасный и стабильный регион", - говорится в документе.

Необходимость обновления стратегии американские военные мотивируют тем, что "арктический регион претерпевает быстрые изменения, как стратегические, так и физические".

В частности, в тексте говорится: "Деятельность КНР и России в Арктике, включая их растущее сотрудничество, расширение НАТО и усиливающиеся последствия изменения климата, формируют новую, более динамичную обстановку в области безопасности в Арктике".

Отмечается, что "эти изменения, а также растущее сотрудничество между Россией и КНР могут изменить картину стабильности и угроз в Арктике", кроме того, они "предоставляют министерству обороны возможности для укрепления безопасности в регионе путем углубления сотрудничества с союзниками и партнерами".

Новая стратегия Пентагона предусматривает применение в Арктике метода "мониторинга и реагирования", подкрепленного сотрудничеством с союзниками и партнерами, и "способностями министерства развернуть объединенные силы по всему миру в то время и в том месте, где мы находимся".

В стратегии намечаются три основных направления деятельности:

Расширение возможностей "для проведения кампаний в Арктике, особенно в области информированности, связи и разведки, наблюдения и рекогносцировки".

Взаимодействие с союзниками и партнерами для "обеспечения обороны и сдерживания в Арктике, повышения оперативной совместимости и углубления понимания того, как действовать в регионе".