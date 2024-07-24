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ТАСС

Антидроновые средства SR Space защищают сельхозтехнику в приграничных регионах

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Олег Мансуров
Олег Мансуров.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Гендиректор холдинга Олег Мансуров отметил, что больше всего контрактов приходится на Белгородскую область, но системы востребованы и в новых регионах, а также Воронежской и Ростовской областях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производства аэрокосмического холдинга SR Space защищают от атак беспилотников сельскохозяйственную технику в некоторых приграничных регионов РФ. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Олег Мансуров.

"У нас новые контракты с аграрными предприятиями. Конечно же, собственники бизнесов, особенно в приграничных областях, хотят обезопасить свои активы, и здесь мы, конечно же, хотим помочь", - сказал он. Мансуров добавил, что больше всего контрактов приходится на Белгородскую область, но системы востребованы и в новых регионах, а также Воронежской и Ростовской областях.

По его словам, самым популярным продуктом является автомобильный комплекс РЭБ, который обеспечивает защитой различные движимые объекты. Глава SR Space также рассказал, что в основном заказчики гражданские службы: МЧС, скорая помощь, сельхозтехника. "Если не ошибаюсь, в ряде регионов даже рассматриваются инициативы, что компании не получают страховые льготы, если они не защищают свою технику антидроновыми системами", - добавил он. 

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
БПЛА
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