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ТАСС

Грызлов заявил о последствиях выхода Байдена из президентской гонки для Киева

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Борис Грызлов
Борис Грызлов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Чалабов

Американским "политикам будет все труднее объяснить избирателям, зачем их страна тратит бессчетные миллиарды долларов на поддержание военного конфликта в далекой Восточной Европе", отметил посол РФ в Белоруссии

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки серьезно скажется на украинском кризисе. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Заявление президента Байдена неизбежно повлечет за собой серьезные международно-политические последствия, прежде всего в контексте кризиса вокруг Украины. На фоне нерешенных проблем в экономике США, включая инфляцию и рост безработицы, политикам будет все труднее объяснить избирателям, зачем их страна тратит бессчетные миллиарды долларов на поддержание военного конфликта в далекой Восточной Европе", - отмечается в комментарии Грызлова, распространенном посольством РФ.

Глава дипмиссии обратил внимание на то, что "последний пакет помощи Киеву был согласован с громким скрипом и не с первого раза, а в дальнейшем сделать это будет намного труднее, если вообще возможно". "Привычные для демократов популистские и морализаторские слоганы о "борьбе за справедливость и права человека по всему миру" сегодня попросту не работают", - считает Грызлов. "Но главная проблема демократов на украинском треке даже не в их провальной риторике. Отказавшись от борьбы за президентское кресло, Джозеф Байден лишил себя и партию рычагов влияния на элиты, превратившись из лидера сверхдержавы в почетного пенсионера, который греет кресло для следующего хозяина Овального кабинета", - полагает посол РФ в Минске.

По его словам, "досиживающий" президент - это символическая, протокольная фигура, с которой нет смысла вести серьезный политический торг". "С этого момента влияние Байдена на политиков и институты как внутри США, так и на международной арене будет стремительно снижаться", - сказал Грызлов. Он убежден, что "для киевского режима в целом и конкретно для [президента Украины Владимира] Зеленского такое положение дел может стать фатальным". "В ближайшие месяцы его главный спонсор, Соединенные Штаты, будет сконцентрирован исключительно на внутриполитических вопросах и предвыборной гонке. Украина выпадет из повестки. Ни один кандидат в здравом рассудке не станет в разгар кампании активно лоббировать предоставление Киеву многомиллиардного пакета помощи из кармана американских налогоплательщиков", - отметил Грызлов. Он также добавил, что "Евросоюз и НАТО в свою очередь будут ориентироваться на итоги выборов в США, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги".

"Даже при наилучшем для украинского режима сценарии, то есть при условии продолжения военных поставок и денежных вливаний, максимум, чего сможет добиться руководство Украины, США и НАТО, - оттянуть на некоторое время неизбежный успех России в достижении целей спецоперации", - подытожил посол РФ в Белоруссии. 

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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