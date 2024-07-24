Войти
ТАСС

Ракетный катер "Ступинец" спустят на воду к Дню ВМФ

154
0
0
Катер проекта 12418
Катер проекта 12418 на верфи Ba Son Limited в Хошимине.
Источник изображения: static.thanhnien.com.vn

В этом году он отмечается 28 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракетный катер "Ступинец" проекта 12418 будет спущен на воду на судостроительном заводе "Вымпел" к Дню ВМФ, отмечаемому в этом году 28 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"В ближайшие дни состоится церемония спуска на воду ракетного катера "Ступинец" проекта 12418, планируется, что это произойдет либо в канун Дня ВМФ, либо сразу после него", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время на судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск) в постройке находятся, в частности, два ракетных катера проекта 12418. Их основное ударное оружие - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" с ракетами Х-35. Новый катер унаследовал имя катера проекта 1241, несшего службу в составе Каспийской флотилии до 2023 года.

Предполагается, что "Ступинец" войдет в состав Каспийской флотилии. В случае необходимости он по внутренним водным путям может быть переброшен в Азовское или Черное море. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Х-35
Проекты
1241 Молния
КФ
Похожие новости
16.11.2020
Во что обойдутся английские катера Украине и… России
11.10.2017
Во Вьетнаме построены еще два ракетных катера проекта 12418
11.04.2016
Судозавод «Вымпел» подписал с МО РФ контракт на модернизацию и ремонт двух ракетных катеров «Молния» проекта 12418
31.07.2013
Надежный заказчик российского вооружения
25.05.2012
Вьетнамское военное кораблестроение интенсивно развивается
23.04.2012
Под боком у дракона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:23
  • 2888
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 01:12
  • 1307
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.07 22:24
  • 2
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 23.07 22:03
  • 155
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 23.07 21:13
  • 27
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 23.07 18:49
  • 18
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 23.07 16:24
  • 2
«Подставили под камеры российских дронов»: западные эксперты обвинили украинских военных в «легкомысленном походе к применению САУ Archer в чистом поле»
  • 23.07 15:55
  • 1
«100-процентная точность огня»: США испытали южнокорейскую ракету Poniard
  • 23.07 12:38
  • 0
Беларусь возрождает авиастроение
  • 23.07 11:10
  • 2
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 23.07 10:38
  • 1
Вероятные направления украинского «контрнаступа-2025»
  • 23.07 10:36
  • 1
Китай и Россия потихоньку создают конкурента НАТО (Bloomberg, США)
  • 23.07 09:27
  • 1
План США в отношении Черного моря – Кавказа (Cumhuriyet, Турция)
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной