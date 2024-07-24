Ракетный катер "Ступинец" спустят на воду к Дню ВМФ

В этом году он отмечается 28 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракетный катер "Ступинец" проекта 12418 будет спущен на воду на судостроительном заводе "Вымпел" к Дню ВМФ, отмечаемому в этом году 28 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"В ближайшие дни состоится церемония спуска на воду ракетного катера "Ступинец" проекта 12418, планируется, что это произойдет либо в канун Дня ВМФ, либо сразу после него", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время на судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск) в постройке находятся, в частности, два ракетных катера проекта 12418. Их основное ударное оружие - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" с ракетами Х-35. Новый катер унаследовал имя катера проекта 1241, несшего службу в составе Каспийской флотилии до 2023 года.

Предполагается, что "Ступинец" войдет в состав Каспийской флотилии. В случае необходимости он по внутренним водным путям может быть переброшен в Азовское или Черное море.