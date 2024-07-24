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Лунные базы предложили защитить стеной

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

Лунные базы защитят от космического мусора стеной

Ученые Федерального института технологии в Цюрихе и Университета Берна (Швейцария) предложили способ защитить лунные базы от космического мусора с помощью каменных стен. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Space Technologies.

Мусор, который будут выбрасывать лунные модули при взлете и посадке, представляет потенциальную угрозу для любой лунной базы из-за возможности взрыва при столкновении с реголитом. Основная идея снижения этого риска заключается в создании взрывозащитной стены с использованием автономного экскаватора для сбора и укладки валунов. Это решение является альтернативой более сложным методам, таким как строительство посадочных площадок из расплавленного реголита или 3D-печать защитного экрана из доступных материалов.

Для проверки возможности реализации этой идеи исследователи использовали данные с Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для анализа распределения крупных валунов в двух потенциальных местах посадки на Луне: хребте Шеклтона-Хенсона и плато Аристарха. Результаты были экстраполированы на более мелкие валуны на основе закона распределения размеров камней. Окончательный вывод об изобилии камней был подтвержден данными от другого инструмента на LRO.

Оказалось, что на обоих участках имеется достаточно валунов для создания защитной стены. Таким образом, автономный экскаватор сможет успешно построить взрывозащитную стену из валунов местного происхождения.

Расчеты также показали, что укладка существующих камней требует в два-три раза меньше энергии по сравнению с альтернативными решениями, такими как обработанные каменные стены или посадочные площадки, нагретые микроволнами. Это делает предложенный метод более энергоэффективным и практичным для использования на Луне.

Несмотря на успешное доказательство концепции на Земле, остаются препятствия для реализации этой идеи на Луне. Основные из них включают отсутствие автономного экскаватора, способного работать в условиях Луны, а также проблемы, связанные с радиацией и электростатически заряженной лунной пылью. Тем не менее предложенный метод имеет значительные преимущества и может быть включен в инфраструктуру миссии Artemis.

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