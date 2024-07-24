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Опрокидывание индийского фрегата Brahmaputra

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Как сообщают индийские СМИ, 22 июля 2024 года в результате пожара опрокинулся и затонул в гавани Мумбая (Бомбея) фрегат военно-морских сил Индии F 31 Brahmaputra проекта 16А, находившийся там на ремонте на военно-морской верфи Naval Dockyard (Bombay Dockyard)

Опрокинувшийся у стенки индийской военно-морской верфи Naval Dockyard (Bombay Dockyard) фрегат ВМС Индии F 31 Brahmaputra проекта 16А. Мумбай, 22.07.2024 (с) социальные сети

Как сообщается, пожар начался на фрегате Brahmaputra, стоявшем в ремонте у стенки верфи Naval Dockyard, вечером 21 июля, и утром 22 июля ВМС Индии распространили оптимистичное коммюнике, что огонь при содействии пожарных команд верфи и порта якобы удалось взять под контроль. Однако затем на фрегате обнаружился крен на левый борт, быстро нараставший, и к вечеру 22 июля корабль опрокинулся на левый борт и лег на грунт у стенки. Неясно, стало ли опрокидывание корабля следствием каких-либо неправильных действий при пожаротушении, или пожар привел к нарушению целостности и водонепроницаемости корпуса корабля и/или забортной арматуры. Сообщается, что в результате инцидента пропал без вести один младший матрос.

Фрегат F 31 Brahmaputra является головным из трех кораблей индийского национального проекта 16А. Он был построен на верфи Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE) в Колкате (Калькутте) и вошел в состав индийского флота в апреле 2000 года. Три корабля проекта 16А являются дальнейшим развитием трех ранее построенных в Индии фрегатов проекта 16 (типа Godavari), и также основываются на конструкции корпуса известных британских фрегатов постройки 1960-х годов типа Leander, но с оснащением более современным вооружением и радиоэлектронными средствами, в том числе советского/российского производства. Фрегат Brahmaputra имеет полное водоизмещение 5300 тонн, длину 126,4 м и ширину 14,5 м. Штатный экипаж составляет в индийском флоте внушительные 370 человек.

Опрокинувшийся у стенки индийской военно-морской верфи Naval Dockyard (Bombay Dockyard) фрегат ВМС Индии F 31 Brahmaputra проекта 16А. Мумбай, 22.07.2024 (с) социальные сети

Пожар на находившемся у стенки индийской военно-морской верфи Naval Dockyard (Bombay Dockyard) фрегате ВМС Индии F 31 Brahmaputra проекта 16А. Мумбай, 21.07.2024 (с) социальные сети

Фрегат F 31 Brahmaputra проекта 16А в составе индийского флота, еще со старым написанием бортового номера. Мумбай, 13.04.2017 (с) Tony Martin / www.shipspotting.com

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GRSE
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