Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия в вопросе конфискации активов РФ

В заявлении пресс-службы Белого дома сказано, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" несколькими пунктами закона о поддержке Украины

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден передал главам министерства финансов и Госдепартамента некоторые свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины, предусматривающего конфискацию замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" несколькими пунктами этого закона. Они касаются возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.