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ТАСС

Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия в вопросе конфискации активов РФ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Erin Schaff The New York Times via AP

В заявлении пресс-службы Белого дома сказано, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" несколькими пунктами закона о поддержке Украины

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден передал главам министерства финансов и Госдепартамента некоторые свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины, предусматривающего конфискацию замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" несколькими пунктами этого закона. Они касаются возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. 

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Страны
Россия
США
Украина
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