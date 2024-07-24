Минск. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия и Россия в Женеве заявили о необходимости сохранения режима нераспространения ядерного оружия, об этом говорится в совместном заявлении двух стран на второй сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы, государства-участники Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, вновь подтверждаем свою приверженность сохранению и укреплению режима нераспространения ядерного оружия. Республика Беларусь и Российская Федерация исходят из того, что ДНЯО исключительно важен для укрепления глобальной безопасности", - говорится в документе, который цитирует Постоянное представительство Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В заявлении подчеркивается, что ДНЯО "является одним из центральных элементов системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Сохранение базовых ценностей Договора и содействие его эффективности - не только обязанность всех государств-участников, но и одна из приоритетных задач для поддержания стабильности в мировом масштабе".