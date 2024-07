Внешнеполитические идеи Джеймса Вэнса — это сбывшиеся мечты Путина и Орбана (MSNBC, США)

MSNBC: Трамп и Вэнс выступают за нейтралитет Украины и неучастие США в войнах

Автор статьи в MSNBC запугивает читателей победой Трампа и Вэнса. Подумайте только: эти "плохие люди" собираются отказаться от участия в конфликтах за рубежом, требуют мира на Украине, еще и, чего доброго, НАТО развалят. Ну чем не друзья Путина и Орбана!

Эта разновидность американского изоляционизма ассоциируется с самыми разрушительными периодами в истории США.

Всем плохим людям в мире наверняка понравилась прозвучавшая в среду речь Джеймса Вэнса, с которой он выступил в Милуоки на съезде республиканской партии. Их не мог не приободрить план по переводу Америки на новый, исключительно изоляционистский курс.

Если Соединенные Штаты, как предлагает Вэнс, отступятся от Европы, откажутся от большей части своей обычной деятельности за рубежом и возведут новые препятствия для торговли и свободного обмена идеями, возникнет вакуум, который будет очень легко заполнить. И кто его заполнит? Кому выгодна победа Трампа – Вэнса?

Начнем с единовластного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина. Оба делают всё возможное для укрепления российского господства на восточной окраине Европы и противодействуют любым усилиям по сдерживанию разрастающихся путинских амбиций. Орбан, только что ставший на полгода лидером Евросоюза, и Путин неустанно работают над упрочением связей с имеющими похожие наклонности политическими силами Европы и с Великой старой партией в США, которую возглавляет Дональд Трамп. "Нам надо проникать глубже, надо занимать посты, собирать союзников и наводить порядок в Евросоюзе, — сказал Орбан. — Возмущаться недостаточно. Надо захватывать Брюссель".

В Европе они не испытывают недостатка в союзниках, готовых поддержать их растущие амбиции. Это обретшие новые силы и возможности крайне правые объединения, такие как партия "Альтернатива для Германии", Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение" во Франции, а также провокатор правого толка Найджел Фарадж, приехавший в Милуоки, чтобы отдать дань уважения Трампу и Вэнсу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху наверняка обрадуется заявлениям Вэнса, который выступает за скорейшее достижение победы в Газе, что может означать только одно: огромные страдания населения этой территории. Кроме Нетаньяху, у Вэнса есть и глубоко религиозные союзники, типа иранского аятоллы Али Хаменеи, который испытывает жгучую боль из-за недавней победы на выборах президента-реформатора, надеющегося на снятие санкций. Администрация Трампа постарается ужесточить эти санкции. В Бразилии к власти надеется вернуться ее бывший правый президент и почитатель Трампа Жаир Болсонару. После покушения на Трампа Болсонару назвал его "величайшим мировым лидером нашего времени" и пообещал в январе посетить вторую инаугурацию Трампа, на которую он очень надеется. А еще есть премьер-министр Индии Нарендра Моди, который с трудом удержался у власти после недавних, очень непростых для него выборов. Он высоко ценил свои близкие отношения с Трампом, а сейчас углубляет связи с Путиным.

И конечно, есть сам Путин. У Вэнса и Трампа, по всей видимости, схожие взгляды на украинский вооруженный конфликт. Они выступают за скорейшее заключение мирного соглашения, по которому Киев при необходимости уступит России значительные территории и согласится на вечный нейтралитет. Высокопоставленные европейские дипломаты опасаются, что такое завершение конфликта приведет лишь к усилению экспансионистских устремлений Путина.

В четверг Европарламент с чувством огромного облегчения назначил на второй пятилетний срок бывшего министра обороны Германии, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Это влиятельная союзница Владимира Зеленского. Надо сказать, что одним из краеугольных камней ее платформы стало обязательство создать "настоящий европейский оборонительный союз" и назначить первого европейского министра обороны. Это делается для того, чтобы защитить европейскую безопасность от Трампа.

Эта разновидность американского изоляционизма ассоциируется с самыми разрушительными периодами в американской истории. Практика показывает, что отдаление от остального мира, когда США отгораживались от него высокими стенами пошлин и избегали вооруженных конфликтов за рубежом, никогда не шел Америке на пользу.

В начале ХХ века республиканцы в сенате, выступившие решительно против Версальского договора, который согласовал президент-демократ Вудро Вильсон, сумели отвергнуть этот пакт и удержали Соединенные Штаты от вступления в Лигу Наций, сформированной по условиям договора. Такое проявление изоляционизма заложило основы для усиления Гитлера в Германии и для начала Второй мировой войны. Исключительно изоляционистский закон Смута – Хоули о таможенном тарифе, принятый в 1930 году и сразу же спровоцировавший ответные действия стран, на которые он был нацелен, лишь усилил Великую депрессию в США, уменьшив спрос на американские товары и вызвав резкий рост цен на весь импорт. Эти пошлины, в свою очередь, ускорили приход Гитлера к власти.

Движение "Америка превыше всего", возникшее в 1940 году на юридическом факультете Йеля (за много десятилетий до того, как там учился Вэнс), выступало с призывами отказаться от военной помощи Британии и не вступать во Вторую мировую войну. В это объединение вступило более 800 тысяч человек, включая таких знаменитостей, как Генри Форд и Чарльз Линдберг. Его сторонники и члены утверждали, что защищенная двумя огромными океанами Америка будет в безопасности, если останется в изоляции. Это движение распалось спустя два дня после нападения японцев на Перл-Харбор.

Несмотря на такую историю, провозглашенная Вэнсом и Трампом доктрина "Америка прежде всего", по всей видимости, превращается в основу их внешней политики наряду с экономическим популизмом. "Всё, больше никакой дармовщины для стран, злоупотребляющих щедростью американского налогоплательщика", — объявил в среду Вэнс. Трамп весь свой первый президентский срок пытался разрушить НАТО, требуя от союзников тратить больше средств на собственную оборону и одновременно выйдя из многих международных соглашений.

Я пишу это, находясь в Европе. Здесь хорошо ощущается паника. В рубрике издания Economist под названием "Карл Великий", которую, так уж получилось, ведет прямой потомок императорской династии Каролингов VIII века, отмечается: "В Брюсселе и за его пределами возможность прихода в Белый дом дуумвирата Трамп – Вэнс придает новую актуальность дебатам о будущем Европы".

На самом деле это должно придать актуальность дебатам по обе стороны Атлантики, так как будущее США тоже поставлено на карту.

Дэвид Андельман (David A. Andelman) — бывший корреспондент New York Times и CBS News в Европе и Азии, исполнительный директор междисциплинарного проекта RedLines, посвященного изучению характера и происхождения политических, военных, социальных и культурных красных линий во всем мире. Он написал книгу "Красная линия на песке: дипломатия, стратегия и история войн, которые еще могут произойти" (A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen) и ведет блог Andelman Unleashed. В 2021 году был награжден орденом Почетного легиона.