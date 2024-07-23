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ТАСС

ЕС начал изучать санкционные меры против источников "гибридных угроз" в контексте Украины

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © VALENTYN OGIRENKO

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес высказался в поддержку единства Евросоюза в отношении украинского конфликта

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что главы МИД ЕС начали изучать вопрос о возможности принятия санкционных мер в отношении источников "гибридных угроз" в контексте конфликта на Украине.

"Мы начали изучать новую концепцию санкций, - утверждал дипломат по итогам встречи со своими европейскими коллегами в Брюсселе. - Мы собираемся принять меры против тех, кто несет ответственность за гибридные угрозы: тех, кто использует мигрантов или устраивает диверсии, кто осуществляет кибератаки, распространяет ложную информацию в пользу России".

Альбарес также в очередной раз высказался в поддержку единства Евросоюза в отношении конфликта на Украине. "Мы будем координировать с нашими союзниками по G7 помощь в защите и восстановлении украинской энергетической инфраструктуры", - заключил он. 

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Страны
Испания
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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