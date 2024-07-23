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ТАСС

Страны ЕС не договорились выделить деньги из фонда мира на оружие для Киева

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Венгрия отказалась снимать вето, отметил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Страны ЕС не достигли договоренности о разблокировании денег из Европейского фонда мира на оружие для Киева, Венгрия отказалась снимать вето. Об этом заявил журналистам глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

"Эти средства остаются заблокированными одной страной, - сказал он. - Это постыдно. Это не мешает Украине получать оружие. Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем", - сказал Боррель. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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