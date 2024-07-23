Болгария намерена предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования

Министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов отметил, что формирование очередного пакета помощи Киеву находится на завершающей стадии

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Болгария завершает формирование очередного пакета помощи Украине, в него, в частности, могут войти боеприпасы и оборудование, которые оказались излишними для национальной армии. Об этом сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.

Боеприпасы и оборудование, которые, как показал анализ, "являются излишними или ненужными для болгарской армии, будут предложены Украине в качестве помощи", приводит заявление Запрянова Болгарское национальное радио. По его словам, формирование очередного пакета помощи Украине "находится на завершающей стадии, и сегодня он может быть внесен в Совет министров".

14 июня Запрянов на встрече с журналистами в Брюсселе заявлял, что Минобороны Болгарии готово предоставить Украине дополнительное оборудование, которое не используется в настоящее время ВС страны.