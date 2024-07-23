Войти
Lenta.ru

В США договорились о создании прототипа «летающего радара» E-7

241
0
0
Boeing E-7 Wedgetail. Фото: Jamie Freed / Reuters
Boeing E-7 Wedgetail. Фото: Jamie Freed / Reuters.

ВВС США и Boeing договорились о создании прототипа самолета ДРЛОиУ E-7

Военно-воздушные силы (ВВС) США и компания Boeing договорились о создании прототипа самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail. Об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, передает Defense News.

Кендалл отметил, что условия контракта еще не согласованы, но уже в следующем месяце соглашение подпишут. ВВС США выбрали E-7 в качестве нового «летающего радара» в 2022 году. Затянувшиеся переговоры о начале производства объясняют особыми требованиями к версии E-7, которую получат ВВС США.

E-7 уже эксплуатируют в ВВС Австралии, но Вашингтон хочет получить модернизированный вариант самолета. В частности, версия для США должна получить оборудование, которое будет соответствовать стандартам спутниковой связи, кибербезопасности и военных систем спутниковой навигации ВВС.

В марте 2023 года издание Defense News писало, что радар самолета E-7 позволит операторам непрерывно наблюдать за целями. Существующие самолеты ДРЛО Boeing E-3 Sentry оснащены радаром с вращающейся антенной, которой требуется десять секунд, чтобы совершить полный оборот и обновить данные. За это время реактивный самолет может пролететь несколько километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
E-3
Компании
Boeing
Похожие новости
26.04.2013
Су-30МКМ и его конкуренты в малазийском тендере
24.04.2013
Интриги малайзийского тендера
06.03.2013
Гонки «летающих радаров»
08.09.2011
Запад пытается пристегнуть Индию к НАТО и своей глобальной системе ПРО
17.06.2011
«Боинг» поставит 10 ВТС C-17 «Глоубмастер-3» ВВС Индии
10.10.2008
Летать, сражаться, побеждать...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны