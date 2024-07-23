Какой будет внешняя политика Камалы Харрис? (Politico, США)

Politico: внешняя политика Камалы Харрис во многом переймет "стиль Джо Байдена"

Вице-президент Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию Байдена, пишет Politico. Однако американцы с осторожностью относятся к новому неопытному кандидату, отмечает автор. Президенты приходят и уходят, но кое-что в политике США остается неизменным — накачка союзников оружием.

Харрис наверняка сохранит жесткую позицию по отношению к России и Китаю, но вместе с тем, она упрекает Израиль за то, как он обходится с гуманитарной помощью для Газы.

Если Камалу Харрис в ноябре изберут на президентский пост, она вступит в полномочия с внешнеполитическим багажом, который она успела накопить будучи сенатором при президенте Трампе, а также когда она была вторым лицом у одного из самых опытных в международных вопросах президентов в истории Америки.

В большинстве вопросов Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена. Администрация Харрис продолжит оказывать мощную поддержку Украине в вооруженном конфликте с Россией, а также будет укреплять альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она постарается сделать так, чтобы Соединенные Штаты и дальше предоставляли серьезную помощь Израилю и прочим американским союзникам на Ближнем Востоке.

Но что касается войны Израиля против ХАМАС, то здесь Харрис испытывает больше сочувствия к бедственному положению палестинцев. Такая позиция может смягчить американских избирателей с арабскими корнями и прочих людей, обеспокоенных поддержкой, которую Байден демонстрировал израильтянам в ходе войны в Газе.

Лили Гринберг Колл (Lily Greenberg Call), ушедшая в отставку с должности специального помощника руководителя аппарата министерства внутренних дел, на которой она больше года выступала против непоколебимой поддержки израильской военной стратегии со стороны Байдена, заявляет, что личный опыт работы в Айове в качестве организатора предвыборной кампании вице-президента дает ей надежду.

"Харрис должна прислушаться к большинству американских избирателей и использовать все средства, имеющиеся в распоряжении администрации, включая прекращение поставок оружия, чтобы добиться долговременного прекращения огня и обмена заложниками, — сказала она вскоре после того, как Байден в воскресенье отказался от дальнейшего участия в гонке. — Я работала на Камалу, и я знаю, что она поступит правильно".

Будучи сенатором, Харрис придерживалась менее воинственных, по сравнению с Байденом, взглядов на военное присутствие США на Ближнем Востоке. Жесткость ее позиций по некоторым вопросам, в том числе, по отношению к Саудовской Аравии, Индии и Турции, может осложнить ее взаимодействие с союзниками на Ближнем Востоке и в Азии.

До прихода в сенат Харрис большую часть своей карьеры проработала в правоохранительных органах. Придя на пост вице-президента, она имела крайне скудный опыт внешнеполитической деятельности и была вынуждена полагаться на своих советников, которые большей частью являются приверженцами традиционного подхода, о чем рассказал работавший в Пентагоне и НАТО Джим Таунсенд (Jim Townsend).

"У нее, на самом деле, нет опыта работы в оборонной и внешней политике, из-за чего она сильно зависит от своих советников, когда ей приходится заниматься такими вопросами, — сказал он. — И это важно. Я не думаю, что она будет очень часто браться за решение оборонных и внешнеполитических проблем самостоятельно".

Тем не менее, в воскресенье Харрис оказалась в центре внимания, когда Байден выбыл из гонки и назвал ее своей преемницей. И это дает возможность строить прогнозы о том, как ее администрация будет подходить к решению важнейших геополитических вопросов, и как ближайшее окружение вице-президента будет компенсировать ее недостатки.

Харрис иногда приходилось заменять президента на международных встречах. Она участвовала в саммите АСЕАН в 2023 году вместо Байдена. Для европейских союзников важно то, что она выступала вместо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, где выразила поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, когда Россия готовилась к началу военной спецоперации. Вскоре она снова выразила поддержку Киеву уже в 2023 году, когда Украина непосредственно участвовала в военных действиях.

"Если бы только Байден не собирался уходить... Думаю, они решили дать ей возможность лично пообщаться с европейскими лидерами, а также приобрести опыт в таком аспекте внешней политики, как взаимодействие с Европой и НАТО, — сказал Таунсенд. — Когда она возглавляла делегации, в этом были свои плюсы. Думаю, замысел состоял в том, чтобы обогатить ее опыт внешнеполитической деятельности и оторвать ее от рабочих рамок, сформированных в Калифорнии, где она работала".

Член палаты представителей и главный демократ в составе комитета по делам вооруженных сил Адам Смит (Adam Smith) поддержал идею проведения предвыборного съезда для выдвижения преемника Байдена и сказал, что работа Харрис в Мюнхене, где она представляла Байдена, доказывает, что она готова к деятельности на мировой арене.

"Если говорить откровенно, она прошла стресс-тесты, — отметил Смит, давая интервью во время съезда Республиканской партии. — Она была главным оратором от американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела аргументы в пользу наших действий на Украине, в НАТО и в мире, и она выступила там по-настоящему сильно".

Сторонники Харрис говорят, что работа с Байденом — это тоже плюс.

"Она четыре года училась у президента Байдена, обладающего огромным опытом внешнеполитической деятельности. И она все чаще берет на себя функции руководителя, представляя Соединенные Штаты на международной арене", — сказал бывший чиновник из администрации, попросивший об анонимности, чтобы свободно говорить о работе Харрис в сфере внешней политики.

Вот что надо знать о внешней политике Камалы Харрис.

Харрис на посту сенатора

За четыре года работы в сенате Харрис была членом сенатских комитетов по разведке и внутренней безопасности, заслужила похвальные отзывы коллег за "очень умный" подход к работе в комитетах. В качестве сенатора Харрис также неоднократно совершала зарубежные поездки, посетив в 2017 и 2018 годах Афганистан, Ирак, Иорданию и Израиль.

Как и большинство демократов, Харрис голосовала за утверждение в должности первого министра обороны Трампа генерала Джима Мэттиса (Jim Mattis). Она сделала для него исключение из федерального закона, который запрещает отставному офицеру занимать этот пост в течение семи лет после ухода в отставку. Она голосовала против назначения Майка Помпео (Mike Pompeo) и Джины Хаспел (Gina Haspel) на должность директора ЦРУ. Она также была против выдвижения на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson) и воспротивилась назначению Марка Эспера (Mark Esper) министром обороны Трампа.

Главные советники

Главным советником по национальной безопасности у вице-президента Харрис является Филип Гордон (Philip Gordon), работавший в администрации Обамы и Клинтона. Поначалу он был у Харрис заместителем советника по национальной безопасности, но потом сменил Нэнси МакЭлдауни (Nancy McEldowney), которая работала в Совете национальной безопасности еще при Клинтоне. Гордон — эксперт по Европе, а также обладает богатым опытом работы на Ближнем Востоке.

Заместителем советника по национальной безопасности является Ребекка Лисснер (Rebecca Lissner), в прошлом занимавшаяся вопросами планирования в Совете национальной безопасности, где она руководила разработкой Стратегии национальной безопасности американской администрации.

В отличие от Трампа и его напарника по избирательной гонке сенатора Джей Ди Вэнса, главные советники Харрис по вопросам национальной безопасности "традиционалисты" и "интернационалисты".

"Думаю, их взгляды пришлись бы по душе президентам Клинтону и Обаме. Они строго придерживаются традиций в вопросах внешней политики, — сказал Таунсенд, — они являются продуктом Второй мировой войны, основанным на правилах мирового порядка".

Россия и Украина

Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Поэтому от нее ждут продолжения политики Байдена на данном направлении. В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву.

Давая в этом году интервью NBC News, Харрис сказала, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Вашингтона в условиях продолжающихся боевых действий. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы должны ее оказывать", — заявила она.

Выступая в этом году на Мюнхенской конференции по безопасности, Харрис подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Она также резко критикует Владимира Путина, обвиняя его в смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в этом году. Действия России она называет "преступлениями против человечности" и обещает привлечь российскую власть к ответственности.

"Всем тем, кто совершает эти преступления, а также их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений, я скажу так: вас призовут к ответу", — сказала Харрис в 2023 году в Мюнхене.

А недавно она раскритиковала Трампа за его прежние высказывания о том, что он выведет США из НАТО. "Дональд Трамп заключает себя в объятия Путина, — сказал Харрис 11 июля на предвыборном мероприятии в Северной Каролине. — Это происходит не только сегодня. Это происходило с тех пор, как Трамп пригрозил выйти из НАТО и начал призывать Путина напасть на наших союзников".

Ближний Восток

Что касается Израиля, то Харрис выступала за решение, предусматривающее сосуществование двух государств, и поддерживала "Соглашение Авраама". На посту вице-президента Харрис в частном порядке заявляет, что администрация Байдена должна сильнее надавить на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку количество жертв среди гражданского населения в войне Израиля против ХАМАС продолжает увеличиваться.

Публично же Харрис стала одним из первых руководителей в составе администрации, выступившим в марте с призывом о немедленном прекращении огня. Она осудила Израиль за то, как он обращается с потоками идущей в Газу помощи, и назвала этот конфликт "гуманитарной катастрофой для мирного гражданского населения".

Тарик Хабаш (Tariq Habash), работавший советником Байдена в министерстве образования, а потом подавший в отставку из-за политики администрации в отношении Израиля, выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что Харрис проявит больше готовности к изменениям в политике, поставив во главу угла права палестинцев и обуздав действия Израиля в Газе и других местах.

Бывший чиновник из Госдепартамента Джош Пол (Josh Paul), занимавшийся поставками оружия американским союзникам, сказал, что по отношению к Израилю Харрис проявляет меньше "непреклонности и твердости", чем Байден. Однако он признает, что в ближайшей перспективе американскому президенту не удастся коренным образом изменить политику в отношении Израиля. "Я придерживаюсь осторожного и сдержанного оптимизма, но я почувствовал огромное облегчение, узнав о том, что Демократическая партия не станет выдвигать кандидатом в президенты США человека, который всех нас сделал соучастниками действий по причинению такого огромного и совершенно ненужного зла", — сказал Пол.

Харрис поддержала Совместный всеобъемлющий план действий и сделку с Ираном в 2015 году, которая предусматривает ограничение его ядерной программы. Она также осудила нанесенный в январе 2020 года удар по иранскому генералу Касему Сулеймани и выступила соавтором не прошедшего законопроекта о запрете дальнейших военных акций против иранских лидеров и объектов.

Что касается Саудовской Аравии, то Харрис присоединилась к прогрессистам и поддержала законопроект об ограничении поставок оружия и военной помощи Эр-Рияду за его участие в йеменской гражданской войне и за убийство саудовского журналиста и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги.

Харрис также поддержала законопроект об увековечении памяти геноцида армян, который больше 100 лет остается причиной напряженности между членом НАТО Турцией и самой Арменией.

Азия

В случае избрания на пост президента Харрис, скорее всего, будет продолжать жесткую политику администрации Байдена в отношении Китая.

Будучи сенатором, она критиковал Трампа за его подход. Участвуя в 2020 году в дебатах с вице-президентом Майком Пенсом, она заявила, что Трамп проиграл торговую войну. Она также заявила, что его пошлины наносят вред американской экономике и не содействуют восстановлению равновесия в американо-китайских отношениях. Но, как и другие члены администрации, Харрис выступает за "уменьшение рисков" в отношениях с Пекином. Такая политика предусматривает меры по снижению зависимости западных экономик от Китая.

"Речь идет не об отказе от сотрудничества, а о защите американских интересов, о том, что мы лидеры в вопросе установления правил движения, в отличие от остальных, которые следуют установленным правилам", — сказала в прошлом году Харрис, давая интервью CBS.

Харрис весьма откровенно и прямолинейно высказывается по деликатным вопросам, которые портят американо-китайские отношения. Будучи сенатором, она регулярно участвовала в разработке законопроектов о защите прав человека в Гонконге. Трамп подписал закон, внесенный Харрис совместно с республиканским сенатором Марко Рубио, который предусматривает защиту прав человека в Гонконге и введение санкций против гонконгских руководителей, причастных к "подрыву основополагающих свобод и автономии" на этой территории. Годом позже Харрис стала соавтором законопроекта "О политике по правам уйгуров". Благодаря ее активному участию в 2020 году этот законопроект стал законом, а американское правительство получило возможность вводить санкции против "иностранных физических и юридических лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Администрация под руководством Харрис, вероятно, продолжит неофициальную поддержку Тайваня, особенно в связи с усиливающимися военными угрозами со стороны Пекина. В сентябре 2022 года она сказала: "Мы будем и дальше поддерживать свободу Тайваня, действуя в соответствии с нашей долгосрочной политикой".

После прихода на должность вице-президента Харрис беседовала и с китайским руководителем Си Цзиньпином, и с президентом Тайваня Лаем Циньдэ (Lai Ching-te). С Си она встретилась на полях саммита АТЭС в 2022 году, призвав китайского руководителя "поддерживать каналы связи в целях ответственного урегулирования конкуренции между нашими странами", о чем Харрис написала в соцсетях. С Лаем, который на тот момент еще не был президентом Тайваня, она встречалась в том же году на церемонии присяги президента Гондураса Сиомары Кастро.

Харрис критиковала Китай за преследование филиппинских судов в Южно-Китайском море в водах, принадлежащих Маниле. Сделала она это в 2022 году во время визита на Филиппины. Харрис посетила остров, находящийся в непосредственной близости от тех вод, где китайская береговая охрана регулярно "создавала угрозу" филиппинским судам снабжения, следующим на Вторую отмель Томаса, и осудила действия Пекина по "запугиванию и принуждению" соседей по региону.

Но решение Байдена выйти из гонки вряд ли изменит официальные заявления Пекина о выборах в США. "Они хотят держаться как можно дальше от этих выборов и звучащих в ходе предвыборной гонки высказываний", — сказал бывший директор Совета национальной безопасности по Китаю, Тайваню и Монголии Райан Хасс (Ryan Hass), ныне возглавляющий Китайский центр Джона Л. Торнтона при Институте Брукингса. Пекин не видит для себя никакой выгоды в победе как демократического, так и республиканского кандидата в президенты. "Он считает, что политика обеих партий создает проблемы его интересам и целям", — сказал Хасс.

Занимая поста сенатора, Харрис пристально наблюдала не только за Китаем, но и за Восточной Азией , регулярно внося на рассмотрение или подготавливая в соавторстве законопроекты о защите прав человека в Мьянме.

Харрис выступила против попыток Трампа очаровать северокорейского лидера Ким Чен Ына и раскритиковала его администрацию за то, что она слишком пассивно отвечает на ядерные угрозы этого государства-изгоя.

Харрис, чья мать была индианкой, также регулярно критиковала индийское правительство и встречалась с членами кашмирской диаспоры. Отношения между Харрис и правительством Нарендры Моди, по всей видимости, улучшились, потому что в 2023 году во время государственного визита в Вашингтон он похвалил вице-президента.

Авторы: Эрик Базейл-Эймил (ERIC BAZAIL-EIMIL), Джо Гулд (JOE GOULD), Майлз Гершенгорн (MILES J. HERSZENHORN), Фелим Кайн (PHELIM KINE)