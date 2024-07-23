Войти
ИноСМИ

Какой будет внешняя политика Камалы Харрис? (Politico, США)

255
0
0
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Politico: внешняя политика Камалы Харрис во многом переймет "стиль Джо Байдена"

Вице-президент Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию Байдена, пишет Politico. Однако американцы с осторожностью относятся к новому неопытному кандидату, отмечает автор. Президенты приходят и уходят, но кое-что в политике США остается неизменным — накачка союзников оружием.

Харрис наверняка сохранит жесткую позицию по отношению к России и Китаю, но вместе с тем, она упрекает Израиль за то, как он обходится с гуманитарной помощью для Газы.

Если Камалу Харрис в ноябре изберут на президентский пост, она вступит в полномочия с внешнеполитическим багажом, который она успела накопить будучи сенатором при президенте Трампе, а также когда она была вторым лицом у одного из самых опытных в международных вопросах президентов в истории Америки.

В большинстве вопросов Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена. Администрация Харрис продолжит оказывать мощную поддержку Украине в вооруженном конфликте с Россией, а также будет укреплять альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она постарается сделать так, чтобы Соединенные Штаты и дальше предоставляли серьезную помощь Израилю и прочим американским союзникам на Ближнем Востоке.

Но что касается войны Израиля против ХАМАС, то здесь Харрис испытывает больше сочувствия к бедственному положению палестинцев. Такая позиция может смягчить американских избирателей с арабскими корнями и прочих людей, обеспокоенных поддержкой, которую Байден демонстрировал израильтянам в ходе войны в Газе.

Лили Гринберг Колл (Lily Greenberg Call), ушедшая в отставку с должности специального помощника руководителя аппарата министерства внутренних дел, на которой она больше года выступала против непоколебимой поддержки израильской военной стратегии со стороны Байдена, заявляет, что личный опыт работы в Айове в качестве организатора предвыборной кампании вице-президента дает ей надежду.

"Харрис должна прислушаться к большинству американских избирателей и использовать все средства, имеющиеся в распоряжении администрации, включая прекращение поставок оружия, чтобы добиться долговременного прекращения огня и обмена заложниками, — сказала она вскоре после того, как Байден в воскресенье отказался от дальнейшего участия в гонке. — Я работала на Камалу, и я знаю, что она поступит правильно".

Будучи сенатором, Харрис придерживалась менее воинственных, по сравнению с Байденом, взглядов на военное присутствие США на Ближнем Востоке. Жесткость ее позиций по некоторым вопросам, в том числе, по отношению к Саудовской Аравии, Индии и Турции, может осложнить ее взаимодействие с союзниками на Ближнем Востоке и в Азии.

До прихода в сенат Харрис большую часть своей карьеры проработала в правоохранительных органах. Придя на пост вице-президента, она имела крайне скудный опыт внешнеполитической деятельности и была вынуждена полагаться на своих советников, которые большей частью являются приверженцами традиционного подхода, о чем рассказал работавший в Пентагоне и НАТО Джим Таунсенд (Jim Townsend).

"У нее, на самом деле, нет опыта работы в оборонной и внешней политике, из-за чего она сильно зависит от своих советников, когда ей приходится заниматься такими вопросами, — сказал он. — И это важно. Я не думаю, что она будет очень часто браться за решение оборонных и внешнеполитических проблем самостоятельно".

Тем не менее, в воскресенье Харрис оказалась в центре внимания, когда Байден выбыл из гонки и назвал ее своей преемницей. И это дает возможность строить прогнозы о том, как ее администрация будет подходить к решению важнейших геополитических вопросов, и как ближайшее окружение вице-президента будет компенсировать ее недостатки.

Харрис иногда приходилось заменять президента на международных встречах. Она участвовала в саммите АСЕАН в 2023 году вместо Байдена. Для европейских союзников важно то, что она выступала вместо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, где выразила поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, когда Россия готовилась к началу военной спецоперации. Вскоре она снова выразила поддержку Киеву уже в 2023 году, когда Украина непосредственно участвовала в военных действиях.

"Если бы только Байден не собирался уходить... Думаю, они решили дать ей возможность лично пообщаться с европейскими лидерами, а также приобрести опыт в таком аспекте внешней политики, как взаимодействие с Европой и НАТО, — сказал Таунсенд. — Когда она возглавляла делегации, в этом были свои плюсы. Думаю, замысел состоял в том, чтобы обогатить ее опыт внешнеполитической деятельности и оторвать ее от рабочих рамок, сформированных в Калифорнии, где она работала".

Член палаты представителей и главный демократ в составе комитета по делам вооруженных сил Адам Смит (Adam Smith) поддержал идею проведения предвыборного съезда для выдвижения преемника Байдена и сказал, что работа Харрис в Мюнхене, где она представляла Байдена, доказывает, что она готова к деятельности на мировой арене.

"Если говорить откровенно, она прошла стресс-тесты, — отметил Смит, давая интервью во время съезда Республиканской партии. — Она была главным оратором от американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела аргументы в пользу наших действий на Украине, в НАТО и в мире, и она выступила там по-настоящему сильно".

Сторонники Харрис говорят, что работа с Байденом — это тоже плюс.

"Она четыре года училась у президента Байдена, обладающего огромным опытом внешнеполитической деятельности. И она все чаще берет на себя функции руководителя, представляя Соединенные Штаты на международной арене", — сказал бывший чиновник из администрации, попросивший об анонимности, чтобы свободно говорить о работе Харрис в сфере внешней политики.

Вот что надо знать о внешней политике Камалы Харрис.

Харрис на посту сенатора

За четыре года работы в сенате Харрис была членом сенатских комитетов по разведке и внутренней безопасности, заслужила похвальные отзывы коллег за "очень умный" подход к работе в комитетах. В качестве сенатора Харрис также неоднократно совершала зарубежные поездки, посетив в 2017 и 2018 годах Афганистан, Ирак, Иорданию и Израиль.

Как и большинство демократов, Харрис голосовала за утверждение в должности первого министра обороны Трампа генерала Джима Мэттиса (Jim Mattis). Она сделала для него исключение из федерального закона, который запрещает отставному офицеру занимать этот пост в течение семи лет после ухода в отставку. Она голосовала против назначения Майка Помпео (Mike Pompeo) и Джины Хаспел (Gina Haspel) на должность директора ЦРУ. Она также была против выдвижения на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson) и воспротивилась назначению Марка Эспера (Mark Esper) министром обороны Трампа.

Главные советники

Главным советником по национальной безопасности у вице-президента Харрис является Филип Гордон (Philip Gordon), работавший в администрации Обамы и Клинтона. Поначалу он был у Харрис заместителем советника по национальной безопасности, но потом сменил Нэнси МакЭлдауни (Nancy McEldowney), которая работала в Совете национальной безопасности еще при Клинтоне. Гордон — эксперт по Европе, а также обладает богатым опытом работы на Ближнем Востоке.

Заместителем советника по национальной безопасности является Ребекка Лисснер (Rebecca Lissner), в прошлом занимавшаяся вопросами планирования в Совете национальной безопасности, где она руководила разработкой Стратегии национальной безопасности американской администрации.

В отличие от Трампа и его напарника по избирательной гонке сенатора Джей Ди Вэнса, главные советники Харрис по вопросам национальной безопасности "традиционалисты" и "интернационалисты".

"Думаю, их взгляды пришлись бы по душе президентам Клинтону и Обаме. Они строго придерживаются традиций в вопросах внешней политики, — сказал Таунсенд, — они являются продуктом Второй мировой войны, основанным на правилах мирового порядка".

Россия и Украина

Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Поэтому от нее ждут продолжения политики Байдена на данном направлении. В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву.

Давая в этом году интервью NBC News, Харрис сказала, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Вашингтона в условиях продолжающихся боевых действий. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы должны ее оказывать", — заявила она.

Выступая в этом году на Мюнхенской конференции по безопасности, Харрис подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Она также резко критикует Владимира Путина, обвиняя его в смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в этом году. Действия России она называет "преступлениями против человечности" и обещает привлечь российскую власть к ответственности.

"Всем тем, кто совершает эти преступления, а также их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений, я скажу так: вас призовут к ответу", — сказала Харрис в 2023 году в Мюнхене.

А недавно она раскритиковала Трампа за его прежние высказывания о том, что он выведет США из НАТО. "Дональд Трамп заключает себя в объятия Путина, — сказал Харрис 11 июля на предвыборном мероприятии в Северной Каролине. — Это происходит не только сегодня. Это происходило с тех пор, как Трамп пригрозил выйти из НАТО и начал призывать Путина напасть на наших союзников".

Ближний Восток

Что касается Израиля, то Харрис выступала за решение, предусматривающее сосуществование двух государств, и поддерживала "Соглашение Авраама". На посту вице-президента Харрис в частном порядке заявляет, что администрация Байдена должна сильнее надавить на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку количество жертв среди гражданского населения в войне Израиля против ХАМАС продолжает увеличиваться.

Публично же Харрис стала одним из первых руководителей в составе администрации, выступившим в марте с призывом о немедленном прекращении огня. Она осудила Израиль за то, как он обращается с потоками идущей в Газу помощи, и назвала этот конфликт "гуманитарной катастрофой для мирного гражданского населения".

Тарик Хабаш (Tariq Habash), работавший советником Байдена в министерстве образования, а потом подавший в отставку из-за политики администрации в отношении Израиля, выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что Харрис проявит больше готовности к изменениям в политике, поставив во главу угла права палестинцев и обуздав действия Израиля в Газе и других местах.

Бывший чиновник из Госдепартамента Джош Пол (Josh Paul), занимавшийся поставками оружия американским союзникам, сказал, что по отношению к Израилю Харрис проявляет меньше "непреклонности и твердости", чем Байден. Однако он признает, что в ближайшей перспективе американскому президенту не удастся коренным образом изменить политику в отношении Израиля. "Я придерживаюсь осторожного и сдержанного оптимизма, но я почувствовал огромное облегчение, узнав о том, что Демократическая партия не станет выдвигать кандидатом в президенты США человека, который всех нас сделал соучастниками действий по причинению такого огромного и совершенно ненужного зла", — сказал Пол.

Харрис поддержала Совместный всеобъемлющий план действий и сделку с Ираном в 2015 году, которая предусматривает ограничение его ядерной программы. Она также осудила нанесенный в январе 2020 года удар по иранскому генералу Касему Сулеймани и выступила соавтором не прошедшего законопроекта о запрете дальнейших военных акций против иранских лидеров и объектов.

Что касается Саудовской Аравии, то Харрис присоединилась к прогрессистам и поддержала законопроект об ограничении поставок оружия и военной помощи Эр-Рияду за его участие в йеменской гражданской войне и за убийство саудовского журналиста и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги.

Харрис также поддержала законопроект об увековечении памяти геноцида армян, который больше 100 лет остается причиной напряженности между членом НАТО Турцией и самой Арменией.

Азия

В случае избрания на пост президента Харрис, скорее всего, будет продолжать жесткую политику администрации Байдена в отношении Китая.

Будучи сенатором, она критиковал Трампа за его подход. Участвуя в 2020 году в дебатах с вице-президентом Майком Пенсом, она заявила, что Трамп проиграл торговую войну. Она также заявила, что его пошлины наносят вред американской экономике и не содействуют восстановлению равновесия в американо-китайских отношениях. Но, как и другие члены администрации, Харрис выступает за "уменьшение рисков" в отношениях с Пекином. Такая политика предусматривает меры по снижению зависимости западных экономик от Китая.

"Речь идет не об отказе от сотрудничества, а о защите американских интересов, о том, что мы лидеры в вопросе установления правил движения, в отличие от остальных, которые следуют установленным правилам", — сказала в прошлом году Харрис, давая интервью CBS.

Харрис весьма откровенно и прямолинейно высказывается по деликатным вопросам, которые портят американо-китайские отношения. Будучи сенатором, она регулярно участвовала в разработке законопроектов о защите прав человека в Гонконге. Трамп подписал закон, внесенный Харрис совместно с республиканским сенатором Марко Рубио, который предусматривает защиту прав человека в Гонконге и введение санкций против гонконгских руководителей, причастных к "подрыву основополагающих свобод и автономии" на этой территории. Годом позже Харрис стала соавтором законопроекта "О политике по правам уйгуров". Благодаря ее активному участию в 2020 году этот законопроект стал законом, а американское правительство получило возможность вводить санкции против "иностранных физических и юридических лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Администрация под руководством Харрис, вероятно, продолжит неофициальную поддержку Тайваня, особенно в связи с усиливающимися военными угрозами со стороны Пекина. В сентябре 2022 года она сказала: "Мы будем и дальше поддерживать свободу Тайваня, действуя в соответствии с нашей долгосрочной политикой".

После прихода на должность вице-президента Харрис беседовала и с китайским руководителем Си Цзиньпином, и с президентом Тайваня Лаем Циньдэ (Lai Ching-te). С Си она встретилась на полях саммита АТЭС в 2022 году, призвав китайского руководителя "поддерживать каналы связи в целях ответственного урегулирования конкуренции между нашими странами", о чем Харрис написала в соцсетях. С Лаем, который на тот момент еще не был президентом Тайваня, она встречалась в том же году на церемонии присяги президента Гондураса Сиомары Кастро.

Харрис критиковала Китай за преследование филиппинских судов в Южно-Китайском море в водах, принадлежащих Маниле. Сделала она это в 2022 году во время визита на Филиппины. Харрис посетила остров, находящийся в непосредственной близости от тех вод, где китайская береговая охрана регулярно "создавала угрозу" филиппинским судам снабжения, следующим на Вторую отмель Томаса, и осудила действия Пекина по "запугиванию и принуждению" соседей по региону.

Но решение Байдена выйти из гонки вряд ли изменит официальные заявления Пекина о выборах в США. "Они хотят держаться как можно дальше от этих выборов и звучащих в ходе предвыборной гонки высказываний", — сказал бывший директор Совета национальной безопасности по Китаю, Тайваню и Монголии Райан Хасс (Ryan Hass), ныне возглавляющий Китайский центр Джона Л. Торнтона при Институте Брукингса. Пекин не видит для себя никакой выгоды в победе как демократического, так и республиканского кандидата в президенты. "Он считает, что политика обеих партий создает проблемы его интересам и целям", — сказал Хасс.

Занимая поста сенатора, Харрис пристально наблюдала не только за Китаем, но и за Восточной Азией , регулярно внося на рассмотрение или подготавливая в соавторстве законопроекты о защите прав человека в Мьянме.

Харрис выступила против попыток Трампа очаровать северокорейского лидера Ким Чен Ына и раскритиковала его администрацию за то, что она слишком пассивно отвечает на ядерные угрозы этого государства-изгоя.

Харрис, чья мать была индианкой, также регулярно критиковала индийское правительство и встречалась с членами кашмирской диаспоры. Отношения между Харрис и правительством Нарендры Моди, по всей видимости, улучшились, потому что в 2023 году во время государственного визита в Вашингтон он похвалил вице-президента.

Авторы: Эрик Базейл-Эймил (ERIC BAZAIL-EIMIL), Джо Гулд (JOE GOULD), Майлз Гершенгорн (MILES J. HERSZENHORN), Фелим Кайн (PHELIM KINE)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Афганистан
Гондурас
Израиль
Индия
Иордания
Ирак
Иран
Китай
КНДР
Монголия
Мьянма
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Турция
Украина
Филиппины
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
23.10.2023
Доля продаж ВиВТ США на мировом экспортном рынке оружия в 2015-2022 гг. составила 40,1 проц.
20.10.2023
Прогноз развития мирового рынка оружия в предстоящий 4-летний период по регионам мира
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны