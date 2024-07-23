Власти Латвии начали обустройство противотанковых укреплений на границе с Россией

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Латвийские власти начали обустройство линий противотанковых укреплений на границе с Россией в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Бурачки — Терехово.

Депутат Европарламента Нил Ушаков опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых можно увидеть сложенные вдоль дороги бетонные так называемые "зубы дракона", которые планируется разместить в приграничной зоне. К обустройству укреплений планируется приступить в ближайшее время.

Ранее о закупках противотанковых ежей и бетонных "зубов дракона" для защиты столицы Литвы от возможных атак российской армии сообщил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, необходимые средства защиты будут предоставлены городским властям уже ближайшей осенью, а в случае возникновения экстренной ситуации противотанковые укрепления будут доставлены на место силами коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что правительства Польши, Литвы, Латвии и Эстонии планируют оборудовать на границах с Россией и Белоруссией линию обороны протяженностью 700 километров. Необходимое финансирование этой инициативы в размере 2,67 миллиарда долларов власти Польши и трех прибалтийских постсоветских лимитрофов рассчитывают получить от Евросоюза.

Кроме того, ряд европейских стран, в том числе Латвия, восстановили обязательный призыв на военную службу или рассматривают его возобновление из-за угрозы начала прямого вооруженного конфликта с Россией.