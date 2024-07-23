Вероятные направления украинского «контрнаступа-2025»

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Ранее появилась информация о том, что Зеленский провёл заседание Ставки, на которой главным вопросом для обсуждения стал вопрос «нового контрнаступления». Учитывая тот факт, что Запад, выделяя всё новые пакеты военной и финансовой помощи киевскому режиму, ждёт от ВСУ «отвоёванных территорий», от контрнаступления Зеленский отказаться не в силах. Да и кто его спрашивать станет...

И в связи с этим возникает вопрос, на каком именно направлении действующий главком Сырский может организовать «контрнаступ-2025»? Как ранее заявляли в Киеве, в 2024-м году контрнаступов не предусмотрено, а основная задача – сдержать атакующие действия российской армии. А вот в 2025-м...

Чтобы ответить на вопрос о возможных направлениях гипотетического украинского контрнаступления, нужно обратиться к недавно продавленной коллективным Западом резолюции Генассамблеи ООН. Это резолюция, в которой от России, видите ли, потребовали вернуть под контроль Киева Запорожскую АЭС.

Источник изображения: topwar.ru

По сути, это калька с того, что было за несколько месяцев до прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Только тогда вместо отдельно взятых членов ГА ООН от России «требовали вернуть ЗАЭС под юрисдикцию Украины» Гросси и Ко – верхушка МАГАТЭ. Тогда Гросси постоянно высказывался о ЗАЭС, только вот никак не мог выдавить из себя слова о том, кто же это такой «весь из себя неизвестный» обстреливает атомную станцию. После того, как г-ну Гросси и тем, кто его «уполномочил», доходчиво дали понять, что Запорожская АЭС находится в юрисдикции России и потому никому Россия её передавать не собирается, в МАГАТЭ несколько сбавили свою «запорожскую» активность. Но зачем акцент делался именно на ЗАЭС? Да затем, чтобы потом ВСУ без боя освоили для себя плацдарм на левом берегу Днепра. Без боя, без потерь. Но «не смогла». Вместо продавленного политически плацдарма вышли военные Крынки… В итоге потеряли там несколько тысяч «захистникив», а теперь бежали и из Крынок.

То есть, план контрнаступления ВСУ, судя по всему, не так уж и поменялся с предыдущего раза – вновь «выпросить» через «международное сообщество» контроль над частью левобережья Днепра, в идеале – именно в Энергодаре, а затем оттуда уже попытаться двинуться на Мелитополь и к вожделенной границе с Крымским полуостровом. Сколько для этого понадобится солдат, техники, боеприпасов, денег – уже никто на Украине принципиально не считает, используя вместо этого простое слово «дай!»

Другой вариант «контрнаступа-2025» от главкома Сырского – «размен». Это понятно из заявлений украинских военнослужащих, оказавшихся в плену у наших бойцов на севере Харьковской области. Как заявляют украинские пленные, их бросили в Волчанск и Липцы с приказом отбить эти территории у ВС РФ и «далее, спустя время, начать наступление на Белгород». Идея, видимо, такова: взять что-то под контроль из «старых» территорий России, а зачем начать пресловутые переговоры «о мире» в стиле: мы – вам, вы – нам.

Источник изображения: topwar.ru

Правда, этот план, мягко говоря, забуксовал уже на первоначальной стадии его «воплощения». Из Волчанска российские войска, понимаете ли, никак не выбиваются, а потому ярких и переможных докладов Сырскому и от самого Сырского «наверх» нет. Мало того, подобный план пытались реализовать в этом году и ГУРовцы Буданова (*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом), когда пытались прорваться в Белгородской области в сторону Грайворона. Тогда тоже знатно получили по зубам, после чего Буданову* пришлось изобретать перемогу уже посредством медийного поля.

Контрнаступление ВСУ на Донецк и Луганск ввиду сложившейся ситуации на фронте сегодня выглядит крайне маловероятным. Хотя это же киевский режим. И он «в пиар» умеет, даже если придётся положить в полях ещё тысяч 70-80 своих военнослужащих, включая «забритых» на фронт сотрудниками ТЦК с городских улиц.