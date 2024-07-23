МО Британии возобновило сотрудничество с производителем Storm Shadow

В ведомстве отметили, что стоимость контракта составляет $8,45 млрд

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Минобороны Соединенного Королевства возобновило сотрудничество с корпорацией MBDA, европейским разработчиком и производителем ракетных систем, для восполнения запасов ракет Storm Shadow, которыми Великобритания снабжает Украину. Об этом говорится в заявлении британского министра обороны Джона Хили.

"Это 10-летнее сотрудничество обеспечит более быструю и дешевую поставку этих успешных на поле боя оружейных комплексов", - отмечается в заявлении. Как уточнили в ведомстве, стоимость контракта составляет £6,5 млрд ($8,45 млрд), что позволит сохранить более 5,5 тыс. рабочих мест в стране.

"Как министр обороны я хочу убрать политику из сферы национальной безопасности, чтобы там, где важная работа была начата предыдущим правительством, мы смогли продолжать ее в интересах национальной безопасности", - заявил Хили.

Среди прочего британское правительство поставило на Украину ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обращал внимание на то, что без задействования британских специалистов запуск таких ракет невозможен.