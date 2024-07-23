В НАТО привели в состояние повышенной готовности более 500 тысяч военных

НАТО переживает самые масштабные изменения со времен Холодной войны. Более 500 тысяч военнослужащих находятся в повышенной боевой готовности, заявила официальный представитель блока Фарах Дахлалла. Альянс уделяет внимание подготовке к возможному конфликту с Россией.

Сегодня НАТО переживает самые крупные изменения с 2014 года, и в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Об этом в беседе с CNN заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла.

"С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен Холодной войны", - сказала она.

Дахлалла отметила, что методы набора и подготовки военнослужащих остаются на усмотрение отдельных стран, добавив, что около трети членов НАТО имеют обязательную военную службу в той или иной форме. Она также упомянула, что некоторые страны НАТО рассматривают сегодня возможность введения призыва, однако сам альянс не предписывает обязательную военную службу. По словам Дахлалла, главное, чтобы союзники продолжали поддерживать боеспособность вооруженных сил для защиты своей территории и населения.

Мясорубка потенциальной войны

Многие западные страны пересматривают свои подходы к военной службе и хотят перейти к обязательному призыву на военную службу для подготовки к возможному конфликту с Россией.

По словам аналитика Института исследований внешней политики Роберта Гамильтона, членам НАТО необходимо переосмыслить методы мобилизации для войны. В беседе с CNN он отметил, что "трагическая правда заключается в том, что мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и отправить их в мясорубку потенциальной войны".

В качестве примера нового подхода к призыву журналисты привели Латвию, которая вернула обязательную военную службу, начиная с 1 января 2024 года. Обязательная военная служба в Латвии была введена после восстановления независимости страны в 1990 году и действовала до 2006 года. В 2006 году Латвия перешла на профессиональную армию, и обязательная военная служба была отменена.

Другая страна НАТО, Норвегия, в апреле представила долгосрочный план, согласно которому оборонный бюджет страны станет почти в два раза больше, а вооруженные силы пополнятся более чем на 20 тыс. призывников, сотрудников и резервистов.

В статье подчеркивается, что обязательную военную службу в европейских странах отменили после окончания Холодной войны, однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция, особенно в странах Балтии и Скандинавии. CNN подчеркивает, что новые практики призыва на военную службу в этих странах связаны с подготовкой к потенциальному конфликту с Россией.

Польша не исключает войны с Россией

Россия является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности НАТО, заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда. 17 июля в интервью Wirtualna Polska он подчеркнул, что возможная победа России в конфликте на Украине может спровоцировать начало крупномасштабной войны.

По его мнению, НАТО следует не дожидаться начала конфликта, а сосредоточиться на подготовке к нему. Дуда подчеркнул, что альянсу необходимо укрепить свои позиции, чтобы сделать нападение на него невыгодным.

В России считают, что полномасштабный конфликт с НАТО может привести мир на грань третьей мировой войны, которая крайне нежелательна для всех сторон. В марте президент Владимир Путин заявил, что возможность полного конфликта между Россией и НАТО в будущем нельзя исключить, однако такой сценарий поставил бы мир на грань третьей мировой войны.

"Но я же говорю, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован", - сказал он.

В июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин также прокомментировал заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании "ядерной дубинкой", но это не так.

Геннадий Свидригайлов