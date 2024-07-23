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Интерфакс-АВН

В российской ИТ-компании "РуБэкап" сменился гендиректор

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ООО "РуБэкап"
ООО "РуБэкап".
Источник изображения: www.rubackup.ru

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральным директором ООО "РуБэкап", являющейся разработчиком одноименной системы резервного копирования, назначен Кирилл Вихровский, сообщила в понедельник пресс-служба "Группы Астра", в состав которой входит компания.

"На занимаемой должности Кирилл Вихровский займется стратегическим развитием вендора и линейки программного обеспечения, повышением операционной эффективности и качества корпоративного управления. Ожидается, что под его руководством объём выручки кратно увеличится, и разработчик станет лидером в своем сегменте рынка", - сказано в сообщении.

Вихровский отмечает, что акцент планируется сделать на стратегическом и продуктовом развитии компании в целом, диверсификации портфеля, улучшении клиентского сервиса и развитии наших партнёров.

"Новый этап трансформации компании нацелен на обеспечение кратного роста выручки, при повышении качества корпоративного управления и операционной эффективности", - отметил Вихровский, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что ранее Вихровский занимал должность управляющего директора "СберМобайл" и вице-президента по бизнес решениям NVision Group. Под его непосредственным управлением созданы IoT-провайдер в группе Сбер, крупнейшие коммуникационные платформы для передачи текстовых, голосовых сообщений и видео в приложениях с аудиторией более 70 млн клиентов в месяц.

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Россия
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