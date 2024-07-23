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ТАСС

В космическую сферу начнут привлекать частные инвестиции

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Речь идет о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому космическая деятельность может финансироваться не только из федерального бюджета, но и за счет внебюджетных средств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Устанавливается, что объекты космической инфраструктуры, являющиеся федеральной собственностью (за исключением объектов двойного и военного назначения), могут быть переданы концессионеру по концессионному соглашению или частному партнеру по соглашению о государственно-частном партнерстве.

Механизмы ГЧП будут также применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть "Интернет" и дистанционному зондированию Земли, в рамках изучения потоков парниковых газов.

Как ранее отмечал первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, закон станет фундаментальным и системообразующим. "Впервые частные космические компании будут допущены к такой важной и стратегической деятельности для нашей страны. Необходимость развития частной инициативы в космической отрасли возникла уже давно", - подчеркивал он.

Документ вступает в силу со дня опубликования. 

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