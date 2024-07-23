В SR Space заявили, что выход на pre-IPO обеспечит холдинг необходимыми ресурсами

Гендиректор Олег Мансуров отметил, что компания - единственная на российском рынке, которая использует подобного рода финансовые инструменты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный директор частного аэрокосмического холдинга SR Space Олег Мансуров заявил, что выход на pre-IPO обеспечит компанию ресурсами, необходимыми для намеченных проектов в сфере космоса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу SR Space на pre-IPO.

"Данное событие важно для нас как для компании, потому что это значительная ветка в нашем развитии. Она обеспечит нас теми ресурсами, которые необходимы для космических проектов" - сказал он. Мансуров отметил, что в настоящее время SR Space - единственная компания на российском рынке, которая использует подобного рода финансовые инструменты.

По мнению депутата Государственной думы Антона Ткачева, следующим этапом для SR Space должно стать сотрудничество со станами БРИКС, так как это может обеспечить укрепление международных связей. Кроме того, отметил он, проекты, "которые делает Олег Мансуров, должны стать сигналом для других".

Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина" Павел Новицкий отметил, что SR Space, будучи резидентом долины, не платит НДС, а также имеет нулевой налог на прибыль. Он добавил, что в ИНТЦ находится порядка 65 действующих резидентов, в том числе производители беспилотников, средств РЭБ, а также биотехнические и ИТ-компании.

Как рассказала замгендиректора фонда "Московский инновационный кластер" Юлия Поволоцкая, инвесторам в такие высокотехнологичные компании, как SR Space, фонд может компенсировать вложения. "Кешбэк по такой инвестиции может достигнуть 50% или до 10 млн рублей", - добавила она.

В понедельник SR Space стал первой частной космической компанией в России, вышедшей на рынок капитала - в рамках pre-IPO планируется привлечь более 1,5 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, сделка с Московской биржей стала дебютом новой ОТС-платформы.