«100-процентная точность огня»: США испытали южнокорейскую ракету Poniard

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания LIG Nex1 объявила об успешных испытаниях 70-мм управляемой ракеты Poniard, показавших, как заявляется, «100% точность огня».

Стрельбы прошли в рамках финального тестирования Минобороны США в водах в районе Гавайев, продемонстрировав поражение всех 6 целей. Как указывается, Пентагон внимательно отслеживает разработки в союзных странах и оценивает возможность их применения в американских войсках.

В ходе испытаний, приуроченных к совместным с Сеулом учениям RIMPAC, беспилотник, вооруженный Poniard и управляемый по спутниковой связи, обнаружил цель и поразил её ракетой.

Источник изображения: topwar.ru

Poniard первоначально, с 2016 года, развертывалась в морской пехоте Южной Кореи для противодействия судам на воздушной подушке из КНДР. Затем она была адаптирована для экспорта, пройдя интеграцию с надводными беспилотниками от американского конгломерата Textron.

LIG Nex1 планирует заключить контракт с США и выйти на мировой рынок. В этих целях компания тесно сотрудничает с американским флотом, согласовывая концепцию применения ракеты с беспилотных платформ. Также осуществляются попытки привлечь ближневосточных заказчиков, которым предлагается использовать УР со среднего разведывательного надводного беспилотника Haegum.