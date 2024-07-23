Войти
Военное обозрение

«Киев отказался от них из-за плохой защиты»: на учениях Армении с американскими войсками замечены бронеавтомобили Bastion

244
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время проходят совместные учения Eagle Partner 24 американских и армянских подразделений. Это уже вторые по счету маневры с участием войск США; они отличаются большим размахом. В ходе их проведения на вооружении 12-й бригады ВС Армении были замечены бронеавтомобили Bastion.

БА Bastion 4х4, построенный на шасси тактической машины VLRA 2 TDN-TDE 4x4, был представлен в 2010 году и производится французской компанией ACMAT (подразделение ARQUUS, ранее Renault Trucks Defense). В настоящее время машина используется главным образом различными африканскими странами.

Техника может перевозить 10 бойцов, включая водителя и командира. V-образная конструкция корпуса и специальные сиденья призваны повысить противоминную защиту.

Еревану Парижем в ноябре 2023 года были переданы 24 экземпляра Bastion из 50 заказанных, остальные 26 находятся в производстве. Примечательно, что ВСУ должны были получить в рамках военной помощи 20 машин этого типа, однако отказались от их эксплуатации.

Эти 12,5-тонные бронеавтомобили изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет

- говорится в издании Ouest-France.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
США
Украина
Компании
ACMAT
Renault Trucks
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.04.2008
Сердечные разногласия
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
30.08.2007
Заказы на миллиард долларов. Такова сумма контрактов на российские авиалайнеры, заключенных на салоне МАКС-2007
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
27.11.2006
Минобороны Украины утвердило план сотрудничества на 2007 год с военными ведомствами Армении и Таджикистана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны