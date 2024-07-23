«Киев отказался от них из-за плохой защиты»: на учениях Армении с американскими войсками замечены бронеавтомобили Bastion

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В настоящее время проходят совместные учения Eagle Partner 24 американских и армянских подразделений. Это уже вторые по счету маневры с участием войск США; они отличаются большим размахом. В ходе их проведения на вооружении 12-й бригады ВС Армении были замечены бронеавтомобили Bastion.

БА Bastion 4х4, построенный на шасси тактической машины VLRA 2 TDN-TDE 4x4, был представлен в 2010 году и производится французской компанией ACMAT (подразделение ARQUUS, ранее Renault Trucks Defense). В настоящее время машина используется главным образом различными африканскими странами.

Техника может перевозить 10 бойцов, включая водителя и командира. V-образная конструкция корпуса и специальные сиденья призваны повысить противоминную защиту.

Еревану Парижем в ноябре 2023 года были переданы 24 экземпляра Bastion из 50 заказанных, остальные 26 находятся в производстве. Примечательно, что ВСУ должны были получить в рамках военной помощи 20 машин этого типа, однако отказались от их эксплуатации.

Эти 12,5-тонные бронеавтомобили изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет

- говорится в издании Ouest-France.