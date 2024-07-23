Опыт СВО внедрят при подготовке российских военных на базе в Таджикистане

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

Это позволит эффективно противостоять современным способам ведения боевых действий, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане внедряют опыт СВО в подготовку, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Внедрение опыта СВО в подготовку подразделений 201-й российской военной базы позволит эффективно противостоять современным способам ведения боевых действий для выполнения задач по охране Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.

В частности, под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий на СВО, военнослужащие 201-й военной базы отработали ведение штурмовых действий и уничтожение бронетехники условного противника на полигоне "Ляур". Для создания боевой обстановки использовались ударные и разведывательные дроны, учебные минные поля и имитация работы артиллерии противника.

"Группа по противодействию танкам и бронетехнике во взаимодействии со штурмовыми группами осуществила уничтожение бронированной гусеничной и колесной техники "противника" огнем из противотанковых ракетных комплексов и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А поразили цели огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова", - говорится в сообщении.

201-я база располагается в Душанбе и Бохтаре. В состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ, связи.