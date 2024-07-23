Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)

RS: переизбранием фон дер Ляйен ЕС выступил за затягивание конфликта на Украине

Избрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя еврокомиссии подчеркнуло: большинство представителей европейской элиты выступают за затягивание конфликта на Украине, пишет RS. Изменить ситуацию могут только выборы в США, уверен автор статьи.

Эльдар Мамедов (Eldar Mamedov)

18 июля Европейский парламент избрал немецкого консерватора Урсулу фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Будучи единственным кандидатом, она сколотила разношерстную коалицию, куда вошли все от ее коллег-правоцентристов и христианских демократов до левоцентристских социалистов, либералов и даже “зеленых”. При всех успехах правых национально-консервативных сил на июньских выборах в Европарламент (в основном достигнутых как раз за счет либералов и “зеленых”), парламентское большинство предпочло преемственность в виде фон дер Ляйен.

Во внешней политике это сулит дальнейшую поддержку “центристского” (читай: неоконсервативно-либерального) консенсуса по конфликту на Украине вкупе со стремлением изолировать антивоенных скептиков как справа, так и слева.Первая сессия новоиспеченного парламента прочертила яркие границы и установила четкое разделение на ближайшие пять лет.

Во-первых, большинство наотрез отклонило просьбу крайне правых “Патриотов Европы” под началом французского “Национального объединения” и партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана “Фидес” включить в повестку дня пленарного заседания обсуждение совершенного в минувшие выходные покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, который идет на переизбрание от Республиканской партии.

“Патриоты” — главная национально-консервативная фракция в Европейском парламенте и третья по численности вообще, уступает лишь правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) фон дер Ляйен и социалистам. Когда их запрос, как того и следовало ожидать, центристы отклонили (119 голосов за, 337 против), “Патриоты” в ответ обвинили их в нарушении демократических норм и создании почвы для политически мотивированной расправы с противниками.

Дабы подчеркнуть изоляцию “Патриотов”, главная правоцентристская фракция, ЕНП, контратаковала, выкатив резолюцию по Украине. Их поддержали другие центристы — социалисты, либералы, “зеленые” — а также проукраинские правые из группы Европейских консерваторов и реформистов, четвертой по величине в парламенте. Пять фракций представили привычно жесткий для себя текст, потребовав, среди прочего, снятия любых ограничений на удары поставленными Украине западными системами по военным целям на территории России.

Законодатели также “подтвердили свою уверенность в том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО”, хотя Европейский парламент не вправе решать эти вопросы, а ряд членов ЕС (Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр) не только не входят в альянс, но и не имеют на сегодняшний день ни малейшего желания в него вступать.

Подтвердив разразившийся в Брюсселе кризис из-за дипломатии Виктора Орбана, побывавшего за последние недели в Киеве, Москве, Пекине, Вашингтоне и резиденции Трампа Мар-а-Лаго с “мирной миссией”, резолюция решительно осудила его “нарушение единой позиции ЕС” и нежелание координировать свои действия с другими государствами-членами и институтами блока.

Законодатели даже потребовали наказать Венгрию. Хотя последствия уже не замедлили сказаться в виде попыток бойкотировать временное председательство Венгрии, ЕС не проявил ни малейшего интереса к тому, чтобы рассмотреть комментарии Орбана, сформулированные в письме президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю, по существу.

Учитывая публичность, на которую пошел Орбан в своей весьма щекотливой дипломатической инициативе, требующей повышенной осторожности, ее успех вызывает закономерные сомнения. Проблема, однако, в том, что он — единственный из лидеров ЕС, сохранивший открытые каналы связи с Кремлем. “Респектабельные” же европейские лидеры магистрального направления предпочитают максималистскую риторику о победе Украины и поражении России — не только не определяя этих понятий, но и не предлагая конкретных путей к их достижению.

“Патриоты Европы” внесли по Украине альтернативное предложение, существенно отличающееся от решения большинства. Они осудили “российскую агрессию” и поддержали независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ (иными словами, включая Донбасс и Крым), но при этом напомнили, что каждое государство-член “вправе принимать собственные решения по оказанию финансовой, военной и дипломатической поддержки третьим странам”.

Они также подчеркнули свое глубокое убеждение в том, что военного решения конфликта не существует, а мир — единственное жизнеспособное и устойчивое решение. Соответственно, они призвали стороны “открыть дипломатические каналы ради прочного мирного соглашения”.

Эти два предложения выявили непреодолимые различия в подходах обеих сторон к украинскому конфликту. Таким образом переговоры с прицелом на компромисс оказались не просто нежелательными: выяснилось, что набрать политические очки куда важнее. Большинство попыталось выставить “Патриотов” путинскими марионетками, а те в ответ обвинили большинство в эскалации конфликта ради недостижимых целей, чреватых ослаблением европейской экономики.

Как и ожидалось, текст большинства был принят подавляющим большинством голосов: 495 против 137. Все внесенные левой группой поправки, призванные открыть путь к дипломатическому урегулированию, были отклонены. По-своему это показательно: голосовать за предложения “Патриотов” для центристов политически неприемлемо, на крайне левых же такие неофициальные ограничения не распространяются. Таким образом, отказ от дипломатии представляется сознательным выбором, а не просто вопросом политического удобства.

Центристское большинство также отвергло поправку левых (относительно умеренных) с осуждением очевидных двойных стандартов ЕС к российской спецоперации на Украине и войне Израиля в секторе Газа.

Хотя лидеры фракций большинства поздравили друг друга с тем, что благополучно отправили Орбану еще один “мощный сигнал”, не все законодатели придерживаются того же мнения. Немецкий депутат от левой партии Сары Вагенкнехт и опытный дипломат ООН Михаэль фон Шуленберг посетовал, что проект большинства зиждется на “затягивании и расширении боевых действий войны вплоть до военной победы над Россией, которая сейчас совершенно нереальна”. Отказ от попыток найти мирное решение, считает он, продолжит “неизмеримые страдания украинского народа”.

Как показал недавний опрос Европейского совета по международным отношениям, такие взгляды весьма распространены среди европейцев, включая электорат основных политических партий. Однако, как показала первая сессия нового Европейского парламента, в органе, который их якобы представляет, им по-прежнему не место.

Примерно та же самая коалиция (за исключением большинства Партии европейских консерваторов и реформистов и части правоцентристов, таких как французские голлисты), что поддержала резолюцию по Украине, выбрала антироссийскую “ястребиню” фон дер Ляйен на второй срок. Добавьте к этому назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, некогда ратовавшей за расчленение России, верховным представителем ЕС по внешней политике, и преемственность институтов ЕС по украинскому вопросу станет окончательной.

Но даже такая расстановка сил в ЕС может измениться с приходом администрации Трампа-Вэнса, если та затеет пугающее (или, наоборот, ожидаемое — в зависимости от точки зрения) сокращение американского присутствия в Европе. В этом случае европейцам придется либо воевать с Россией на Украине при значительно более скромной поддержке США, либо всерьез задуматься о том, как прекратить конфликт путем переговоров.

Эльдар Мамедов — эксперт по внешней политике из Брюсселя