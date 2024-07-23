Южнокорейская Hyundai открыла НИИ по военно-морскому судостроению

Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries объявила об открытии Института военно-морских исследований в Пангё. Как сообщает Naval News, в церемонии открытия участвовали заместитель главы HD Hyundai Чон Кисун, гендиректор HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Ким Сон Джун, руководитель подразделения военно-морского и специального судостроения HD Hyundai Heavy Industries Джу Вон Хо и директор Центра передовых исследований HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Чан Кванпхил.

Институт создан на базе отдела исследований военно-морского судостроения HD Hyundai Heavy Industries и будет функционировать как подразделение Центра перспективных исследований компании HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering. Этот центр контролирует усилия HD Hyundai в области НИОКР.

Исследовательский институт Hyundai HD Hyundai

HD Hyundai ожидает, что специалисты нового института будут внедрять цифровизацию и технологии искусственного интеллекта (ИИ) в военно-морское судостроение. В частности, сейчас ведутся работы по пропульсивным системам с полным электродвижением и решения ИИ для коммерческих судов.

Также институт должен предлагать новые проекты кораблей для экспортного и внутреннего рынков.

"Военно-морское и специальное судостроение претерпевает существенные изменения, в основе которых – применение интеллектуальных систем с цифровыми технологиями, – отметил заместитель главы HD Hyundai Чон Кисун. – Наш институт должен стать колыбелью передовых мировых военно-морских технологий и внести вклад в повышение статуса Южной Кореи до уровня одной из четырех ведущих мировых оборонных держав".

С 1975 года по настоящее время HD Hyundai Heavy Industries (HHI) построила в общей сложности 106 боевых кораблей, включая 18 зарубежных заказов. Ранее в этом месяце HHI стала первой южнокорейской судостроительной компанией, подписавшей соглашение о техническом обслуживании и ремонте (MRO) с Командованием систем снабжения ВМС США (NAVSUP).

Кроме того, HD Hyundai Heavy Industries разработала ракетные эсминцы классов "Седжон Великий" и "Чонджо Великий", предназначенные для ВМС Южной Кореи.