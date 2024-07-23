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ЦАМТО

Чехия получает компенсацию от ЕС за поставки ВиВТ Украине

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Флаги Чехии и Евросоюза
Флаги Чехии и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

ЦАМТО, 22 июля. Как сообщило МО Чехии, Прага является одним из крупнейших поставщиков военной техники Украине. В связи с этим страна получает финансовую компенсацию от ЕС за ВиВТ, которые отправляются ВСУ, из т.н. Европейского фонда мира (EPF).

В этом году Чехия, по данным военного ведомства страны, получила возмещение на сумму около 245 млн. чешских крон, а до конца года должна получить еще около 127 млн. чешских крон. Чехия также получила более 35 млн. чешских крон на обучение украинских военнослужащих.

Европейский фонд мира используется для финансирования сектора обороны и безопасности ЕС. Первоначально он был создан для финансирования проводимых Евросоюзом операций, а также для операций по стабилизации в странах-партнерах, соседствующих с Европой. После начала конфликта на Украине средства фонда стали использоваться и для возмещения затрат на военную технику, поставляемую Украине странами-участницами.

Как заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, поставляя военную технику Украине, Чехия не ослабляет собственную обороноспособность, поскольку может использовать финансовую компенсацию из EPF для покупки новых вооружений.

Поставки вооружений и оборудования для ВС Украины возмещаются из фонда EPF постепенно, в соответствии с правилами, согласованным государствами-членами ЕС. Эти правила также включают механизмы контроля и мониторинга. Чехия получила первую часть возмещения несколькими платежами в прошлом году, когда общая сумма компенсации составила более 360 млн. крон. В мае и июле 2024 года двумя платежами Чешской Республике было выплачено еще около 245 млн. крон. К концу года ожидается получение еще 127 млн. крон в качестве возмещения. Финансовая компенсация за поставки на Украину будет выплачиваться, как минимум, до 2027 года.

Миссия ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM), в которой участвует Чехия, также финансируется из средств EPF. В ее рамках ВС Чехии участвуют в обучении украинских военнослужащих. В 2023 году, таким образом, прошли подготовку 4000 военнослужащих ВСУ. Цели обучения на этот год аналогичны. В конце мая этого года Чехия получила за проводимое обучение более 35 млн. крон.

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Страны
Украина
Чехия
Проекты
Евросоюз
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