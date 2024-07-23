Представлена новая конструкция «стелс»-истребителя GCAP

Источник изображения: topwar.ru

Новый концепт GCAP

Разработчики нового «стелс»-истребителя GCAP представили новую конструкцию самолета. Данная программа реализуется совместными усилиями оборонных концернов BAE Systems с пропиской в Британии, Leonardo из Италии и Mitsubishi Heavy Industries из Японии.

Как указывается в издании UK Defence Journal, новая концептуальная модель отличается усовершенствованной конструкцией с увеличенным размахом крыла для улучшения аэродинамики самолета.

По словам разработчиков, после подписания в декабре 2023 года трехстороннего соглашения партнеры оказывают твердую поддержку в реализации проекта.

Каждый из них обладает разными, но взаимодополняющими качествами и требованиями. Сейчас мы тесно сотрудничаем для обмена знаниями, решения общих задач и достижения общих целей.

Источник изображения: topwar.ru

Более ранний концепт GCAP

Как отмечается, новый истребитель должен поступить на вооружение к 2035 году, став одним из самых передовых в мире благодаря работе в сетецентрическом пространстве, оснащению «умными» системами вооружения, оборудованию программно управляемой интерактивной кабиной пилотов, встроенными сенсорами и РЛС нового поколения.

В 2024 году будут уточнены подробные планы разработки и распределения затрат, производство начнется примерно в 2030 году, а первый самолет поступит в эксплуатацию к 2035 году.

Как указывается, ходили слухи о расширении программы GCAP за счет включения новых членов, таких как Швеция, Саудовская Аравия и Германия. Однако интерес о стороны Эр-Рияда встретил сопротивление Японии, в то время как Стокгольм отложил свое решение о присоединении к проекту до 2031 года. Участие Берлина остается неопределенным из-за проблем с собственной оборонной программой.