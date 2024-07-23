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Военное обозрение

«Подставили под камеры российских дронов»: западные эксперты обвинили украинских военных в «легкомысленном походе к применению САУ Archer в чистом поле»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия продолжает применять против ВС РФ весь спектр вооружения, поставляемого Западом. В Сети в очередной раз засветилась шведская самоходная артиллерийская установка Archer, которая ведет огонь по позициям российских войск. Подчеркивается, что эта САУ стоит на вооружении 45-й артиллерийской бригады ВСУ.

Стоит отметить, что Швеция не с самого начала специальной военной операции РФ начала поставлять Украине свои самоходные артустановки Archer, которые, по оценкам военных экспертов, являются одними из лучших в своем классе. В Стокгольме долгое время колебались, однако, по всей видимости, этот вопрос был увязан со вступлением страны в Североатлантический альянс.

Первоначально сообщалось о передаче националистам шестнадцати артиллерийских установок Archer летом прошлого года. Но с тех пор российские военные заметно сократили поголовье этих гаубиц в украинской армии. Точное количество оставшихся в распоряжении ВСУ шведских орудий в настоящее время неизвестно.

Отметим, что чаще всего Archer используются националистами для ведения контрбатарейной борьбы. При этом огонь нередко ведётся фактически безо всякой маскировки - даже не из лесопосадки, как это обычно происходит при применении подобного рода техники. Скорострельность и маневренность шведской САУ позволяет сделать несколько выстрелов, после чего сменить позицию. Собственно, на опубликованных в Сети кадрах видно, что огонь ведется из чистого поля.

На это обратили внимание западные эксперты. Украинских военнослужащих обвиняют в том, что они фактически подставляют САУ под камеры разведывательных дронов ВС РФ, ещё и днём. Шведские военные эксперты говорят о том, что при современной интенсивности работы дронов эта САУ, что называется, не жилец на поле боя. Если не ударит сразу дрон, то через несколько мгновений будет прилёт артиллерийского снаряда. Даже если стрельба из Archer ведётся с предельного расстояния 60 км боеприпасами Excalibur, то нет гарантии прилёта, например, от бомбардировщика ФАБом, после того, как САУ оказалась в объективах камер БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Указывается на то, что "столь легкомысленно к маскировке техники можно относиться только тогда, когда командование рассчитывает на новые поставки".

Добавим, что сейчас российские артиллеристы имеют преимущество над своими украинскими коллегами. Как утверждают попавшие в плен бойцы ВСУ, на десять выстрелов российских орудий националисты могут ответить двумя.

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Страны
Россия
Украина
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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