Сырский призвал ВСУ сбивать российские БПЛА «любым способом» на фоне «тотального дефицита» зенитных ракет малой дальности

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Украинская армия испытывает проблемы не только с комплексами ПВО большой дальности, способными перехватывать российские ракеты и самолеты, но и с ЗРК малой дальности, которыми сбиваются разведывательные беспилотники. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал ответил на вопрос о российских разведывательных беспилотниках, спокойно летающих в тылу украинских позиций и наводящих ракеты «Искандеров» на выявленные цели. По словам Сырского, такая ситуация возникла ввиду «тотального дефицита» зенитных ракет для ЗРК малой дальности типа «Стрела-10», «Бук-М1» и т. д. Другими словами, российские беспилотники просто нечем сбивать, поэтому они свободно летают.

Главком предлагает изыскивать другие способы уничтожения БПЛА ВС России, например, применять комплексы радиоэлектронной борьбы или сбивать их с помощью FPV-дронов. В общем, головой нужно думать, а не жаловаться на отсутствие зенитных комплексов.

ВСУ необходимо овладеть новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и FPV-дронов

- приводит украинская пресса высказывание Сырского.

В последнее время ВСУ потеряли большое количество американских РСЗО HIMARS, а также зенитных комплексов большой дальности как западного, так и советского производства. Вся техника уничтожалась точечными ракетными ударами в тылу ВСУ, чего ранее не случалось. В Киеве пришли к выводу, что всему виной российские разведывательные беспилотники, которые свободно залетают в тыл украинской армии на глубину свыше ста километров.