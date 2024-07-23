Войти
Военное обозрение

«Два в одном»: французский командос разработал «гибридную винтовку» FUSHYB

225
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Франции пытается обзавестись инновациями за счет творческого энтузиазма «низов». Так, в 2023 году военное ведомство поддержало 27 проектов на общую сумму в скромные €1,89 млн, в то время как обычные, институциональные разработчики запросили бы гораздо большие средства.

Ранее уже встречались довольно успешные изобретения. Например, смартфон Auxylium, который позволяет обходиться без тактических радиостанций в городских условиях. На этот раз «гвоздем программы» стала «гибридная винтовка» FUSHYB, разработанная офицером из отряда Hubert морского коммандос. Его подразделение специализируется на подводных операциях и борьбе с морским терроризмом.

Согласно кратким пояснениям военного ведомства, FUSHYB – это винтовка «два в одном», предназначенная для снайперов и обладающая одновременно огневой мощью и дальнобойностью с одной стороны и точностью и скрытностью с другой.

Последние операции показали полезность наличия винтовки, обеспечивающей эти две основные возможности в одной системе. На практике оружие позволяет без изменения конфигурации использовать сверхзвуковые боеприпасы в полуавтоматическом режиме [для обеспечения огневой мощи и дальности] и дозвуковые боеприпасы в режиме взведения затвора [для точности, скрытности и бесшумности]

- отметили в военном ведомстве.

Калибр нового оружия не был указан. При этом оно очень похоже на VCD-10 от Lebel Defense, винтовку под патрон НАТО 7,62х51.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
31.10.2006
Калашников вступает в ВТО
30.10.2006
Президент России доволен работой Генштаба и Министерства обороны.
11.10.2006
Германия и Франция приступают к обсуждению проблем компании Эрбас
03.10.2006
Греция сохраняет интерес к российским вооружениям
02.10.2006
Россия высоко ценит позитивный диалог с Грецией
23.08.2006
Битва над Бомбеем
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны