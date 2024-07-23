«Два в одном»: французский командос разработал «гибридную винтовку» FUSHYB

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Минобороны Франции пытается обзавестись инновациями за счет творческого энтузиазма «низов». Так, в 2023 году военное ведомство поддержало 27 проектов на общую сумму в скромные €1,89 млн, в то время как обычные, институциональные разработчики запросили бы гораздо большие средства.

Ранее уже встречались довольно успешные изобретения. Например, смартфон Auxylium, который позволяет обходиться без тактических радиостанций в городских условиях. На этот раз «гвоздем программы» стала «гибридная винтовка» FUSHYB, разработанная офицером из отряда Hubert морского коммандос. Его подразделение специализируется на подводных операциях и борьбе с морским терроризмом.

Согласно кратким пояснениям военного ведомства, FUSHYB – это винтовка «два в одном», предназначенная для снайперов и обладающая одновременно огневой мощью и дальнобойностью с одной стороны и точностью и скрытностью с другой.

Последние операции показали полезность наличия винтовки, обеспечивающей эти две основные возможности в одной системе. На практике оружие позволяет без изменения конфигурации использовать сверхзвуковые боеприпасы в полуавтоматическом режиме [для обеспечения огневой мощи и дальности] и дозвуковые боеприпасы в режиме взведения затвора [для точности, скрытности и бесшумности]

- отметили в военном ведомстве.

Калибр нового оружия не был указан. При этом оно очень похоже на VCD-10 от Lebel Defense, винтовку под патрон НАТО 7,62х51.